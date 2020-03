La Fed taglia a sorpresa i tassi a 0. Maxi QE contro coronavirus

Bce, Gualtieri dopo frase Lagarde spread: 'non si può cambiare linea Whatever It Takes di Draghi'

Fincantieri potrebbe perdere 3 miliardi di ordini per motivi burocratici, ma il Governo è al lavoro per evitare il peggio..... ULTIME NEWS - 13/03/2020 23:04

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK