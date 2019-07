La Fed taglia di un quarto di punto, fermo lo S&P500

Timido rimbalzo per il Ftse Mib in attesa della Fed..... ULTIME NEWS - 31/07/2019 17:17

Alle 20:30 la conferenza di Powell potrebbe gettare luce sul quanto siano realistiche queste attese. La reazione dello S&P500 e' stata tiepida, l'indice continua infatti a galleggiare attorno alla parita' (3012 punti circa) come faceva gia' prima dell'annuncio del taglio. Sostanzialmente invariato anche il Dow (27184 punti circa) mentre e' in leggero guadagno il Nasdaq 100, a 7960 punti circa.

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK