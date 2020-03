Le banche centrali scendono in campo ma le borse restano deboli

02/03/2020 11:16

Il direttore del dipartimento di Sanità di Seattle, Jeffrey Duchin dice: "L' ipotesi è quella di un' epidemia". Dopo il primo morto negli Usa a causa del contagio del Covid-19 aumenta il timore che anche dall'altra parte dell'Atlantico il virus possa iniziare a diffondersi velocemente. Trump sta facendo di tutto per minimizzare, ma il ministro della Sanità Alex Azar parlando a Fox News ha dichiarato che "Ci sono 23 casi certi qui negli Stati Uniti di individui che non sono venuti a contatto con persone rientrate dalla Cina o dal Giappone.



Non abbiamo idea di dove abbiano contratto il virus".

Se la diffusione del contagio dovesse avere degli effetti diretti sull'economia, come del resto e' accaduto in tutte le altre aree del mondo dove si e' manifestato con maggiore virulenza, come in Corea del Sud o in Italia, la rielezione di Trump alle presidenziali di novembre potrebbe essere messa seriamente in discussione.

Il presidente ha puntato infatti fino ad ora quasi tutto sulla concomitanza tra il suo mandato e i record della borsa e un andamento tutto sommato soddisfacente dell'economia, ma se questa coincidenza dovesse venire meno la sua immagine ne uscirebbe notevolmente appannata.

Ecco perche' Trump ha sollecitato il 29 febbraio la Fed a tornare in campo "Our Fed should start being a leader" ha detto parlando dalla Casa Bianca, riferendosi al fatto che negli altri principali paesi i tassi sono piu' bassi che negli Usa e che la banca centrale americana dovrebbe essere colei che guida la pattuglia degli istituti centrali nella lotta al rallentamento dell'economia e non quella che segue.





Trump guarda alla Germania, dove i rendimenti sono negativi, e afferma che se anche gli Usa seguissero la stessa strada potrebbero rifinanziare il proprio debito a costi inferiori.

Nel corso della settimana scorsa il capo della Fed Jerome Powell non si era comunque tirato indietro, affermando che "The coronavirus poses evolving risks to economic activity.

The Federal Reserve is closely monitoring developments and their implications for the economic outlook. We will use our tools and act as appropriate to support the economy", e suggerendo quindi che la banca centrale fara' il suo dovere se dovesse ritenerlo necessario, anche se i mercati si aspettavano una dichiarazione con maggiori indizi sulla tempistica di un eventuale intervento.





Secondo Goldman Sachs il taglio dei tassi della Fed, di almeno 25 punti base, potrebbe arrivare gia' con la riunione del 18 marzo, o forse anche prima, con un intervento a sorpresa che potrebbe essere coordinato con le altre principali banche centrali per aumentarne l'effetto.

Questa notte la Banca del Giappone si e' gia' mossa in autonomia iniettando l'equivalente di 4,7 miliardi di dollari (500 miliardi di yen) nel sistema, e il governatore Haruhiko Kuroda ha fatto capire che c'e spazio per altre misure di sostegno, egli ha infatti dichiarato che "la Banca del Giappone seguira' da vicino i futuri sviluppi e si adoperera' per fornire ampia liquidita' e garantire stabilita' nei mercati finanziari utilizzando le opportune operazioni di mercato e gli acquisti di attivita'".





Anche la banca centrale australiana e' pronta ad intervenire, il mercato obbligazionario ha gia' recepito il messaggio e i rendimenti dei decennali sono scesi sui valori minimi di sempre. In Europa e' toccato al governatore della Banca di Francia e membro del consiglio direttivo della Bce, Francois Villeroy de Galhau, ricordare ai mercati che la BCE non stara' a guardare ed e' pronta, quando sara' necessario, a fornire sostegno all'economia.

La Bank of England e' in contatto con il ministro delle finanze per fare scudo all'economia contro gli effetti del coronavirus.





Mercoledi' 4 marzo la banca centrale del Canada potrebbe essere la prima a dare un segnale andando a tagliare il costo del denaro.

Sorvegliata speciale resta l'Italia: il governo chiedera' all'Europa di poter sfondare il tetto del rapporto deficit/Pil del 2,2% che era stato concordato prima dello scoppio dell'epidemia.

Il ministro Gualtieri ha prospettato inteventi per 3,6 miliardi di euro, pari allo 0,2% del Pil, per rispondere all'emergenza, una cifra che probabilmente la Ue dovrebbe autorizzare senza troppi problemi ma che evidentemente preoccupa i mercati.

L'indice di borsa italiano infatti in questo momento cede piu' del 2% a fronte di un Dax in sostanziale parita'.



E' evidente che l'Italia ha meno margini di manovra rispetto agli altri paesi per fare fronte ai danni economici provocati dal contagio e che dovra' sottostare a due forze entrambe nefaste, la diminuzione del Pil, gia' in stallo (o addirittura in recessione) e l'aumento del debito, gia' su livelli molto elevati sul Pil, e destinato, anche prima dell'adozione di eventuali nuove misure, a rimanere su una traiettoria preoccupante.



Pochi giorni fa l'agenzia di rating Fitch si era espressa sul rating dell'Italia confermando il giudizio di "BBB", due tacche sopra l'investment grade, ma con outlook negativo. Gia' nel 2019 l'Ocse prevedeva per l'Italia un rapporto debito/Pil al 134,1% nel 2019 dal 132,2% del 2018 e poi un aumento ulteriore fino a toccare il 135,5% nel 2020 "a causa della bassa crescita, dell'aumento dei costi per gli interessi e del maggiore deficit".



Adesso queste cifre potrebbero peggiorare ulteriormente, il ribasso odierno della borsa italiana fa chiaramente capire come i mercati siano estremamente preoccupati nonostante la prospettiva di una intervento concertato da parte di banche centrali e governi.

Come gia' accaduto in passato il non aver saputo approfittare negli ultimi anni delle condizioni favorevoli che si erano create per una riduzione del debito, tramite una oculata politica di revisione della spesa, ha lasciato l'Italia vaso di coccio in mezzo a tanti altri vasi di ferro, anello debole di una catena che questa volta rischia veramente di rompersi.

(AM - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online