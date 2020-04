Le borse invertono la rotta dopo il rapporto mensile della Bundesbank: EURO STOXX 50 -1,3%

Borsa italiana accelera al ribasso a metà seduta, FTSE MIB -1,4%. In rosso anche le altre piazze europee, EURO STOXX 50 -1,3%. I mercati azionari invertono la rotta dopo la pubblicazione del rapporto mensile della Bundesbank: l'economia tedesca è entrata in una fase di profonda recessione dalla quale non uscirà rapidamente. "Una ripresa rapida e robusta è piuttosto improbabile dalla prospettiva attuale", secondo gli economisti della banca centrale tedesca, e sarà vincolata alla scoperta e diffusione di un vaccino contro il virus.

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK