LVenture: exit da LybraTech, incasso di circa 1 milione di euro

LVenture Group, holding di partecipazioni quotata sul MTA di Borsa Italiana che investe in startup digitali ad elevato potenziale di crescita, comunica l'exit dalla startup LybraTech, acquisita al 51% da Zucchetti, la prima azienda italiana di software. Il disinvestimento dell'intera quota di partecipazione di LVenture Group, pari al 12,61%, ha generato un incasso di Euro 977 mila a fronte di un investimento complessivo pari a Euro 230 mila, con un plusvalore sul capitale investito di Euro 747 mila e un ritorno del 4,25x.



LybraTech è un software in grado di suggerire, mediante machine learning, il prezzo ottimale di vendita delle stanze di albergo.

Grazie alla sua tecnologia proprietaria basata sull'Intelligenza ArtificialeLybraTechèin grado di adattare i prezzi dinamicamente e in tempo reale, consentendo alle strutture alberghiere di massimizzare i ricavi.

La startup è stata accelerata da LVenture Group nel corso della XIII edizione del suo programma di accelerazione LUISS EnLabs (giugno 2018) e nel giugno 2019ha chiuso un round di investimento di Euro 560 mila, guidato da LVenture Group assieme ai business angel di Angel Partner Group (poi confluiti in Italian Angels for Growth) e Pi Campus.

LybraTech è presente già oggi in 16 Paesi nel mondo e il suo percorso di maturazione è stato estremamente rapido, a dimostrazione del valore aggiunto del modello di business di LVenture Group: selezionare startup digitali ad alto potenziale di crescita e scalabilità, sostenerle con le risorse finanziarie e il know-how all'interno di un ecosistema unico, generando valore sino all'exit.





"L'exit daLybraTech, l'ottava per LVenture Group,conferma la definitiva maturazione del processo avviato. Questa operazione ci rende particolarmente orgogliosi: in meno di 2 anni abbiamo investito in una startup, l'abbiamo supportata con le risorse finanziarie e il nostro network accrescendone rapidamente il valore e l'abbiamo portata all'exit con un gruppo industriale di primissimo piano, generando un ritorno del 4,25x, con un plusvalore sul capitale investito di circa 750 mila euro.



Questa è la conferma che con l'emergenza Covid, che sta accelerando la transizione digitale a livello globale, le corporate hanno sempre più bisogno dell'innovazione che può arrivare dalle startup per sviluppare nuovi modelli di business o di prodotto. LVenture, con oltre 70 startup in portafoglio, è su questo mega trend, da cui potrà estrarne grande valore", ha affermato Luigi Capello, CEO di LVenture Group.

"La conclusione di questa operazione,in una fase così delicata per la nostra economia,rappresenta un grande traguardo e ripaga l'ottimo lavoro svolto in questi mesi dal team di LVenture Group.



È la dimostrazione che in Italia ci sono aziende che credono fortemente nell'innovazione, investendo in team e soluzioni tecnologiche che anticipano il futuro", ha affermato Luigi Mastromonaco, Head of Investments & Portfolio Growth di LVenture Group.

"Entriamo in un gruppo leader in Europa nella vendita di soluzioni software con una forte vision e una radicata cultura del lavoro.

Valori e ambizioni che si sposano perfettamente con la nostra volontà di continuare il processo di crescita a livello mondiale. Il capitale umano e di dati a disposizione del gruppo Zucchetti rappresentano un grande potenziale che abbiamo appena iniziato ad esplorare. Il lavoro in sinergia con le altre società del gruppo della divisione hospitality ci consentirà di mettere a disposizione degli hotel i migliori strumenti di analisi in termini di accuratezza: un grande supporto per affrontare questo delicato periodo.



Abbiamo trovato tanta voglia e disponibilità da parte di tutti e questo ci rende molto fiduciosi per il futuro. Lybra continuerà ad avere l'anima ardente di una startup, fortemente orientata all'innovazione e sempre attenta alla soddisfazione dei propri clienti", ha affermato Fulvio Giannetti, CEO di LybraTech.

