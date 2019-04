MAPS, nel 2018 utile netto a 2 milioni di euro (+113%)

11/04/2019 09:08

Il Consiglio di Amministrazione di MAPS, PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva nel settore della digital transformation, ha approvato il Bilancio Consolidato pro-forma, il Bilancio Consolidato e il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018.

Marco Ciscato, Presidente di MAPS: "Con soddisfazione chiudiamo il primo bilancio post quotazione con fondamentali in forte crescita rispetto al 2017: valore della produzione in incremento del 13% e raddoppio della marginalità e redditività.



Lo sviluppo è supportato sia dal business storico che dal contributo della nuova realtà acquisita. Guardiamo con ottimismo il 2019, continuando a puntare sulla crescita per linee esterne, gli investimenti in innovazione di prodotto e l'internazionalizzazione con l'obiettivo di creare valore per gli investitori che hanno dato fiducia al nostro progetto di sviluppo."

*PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI PRO-FORMA AL 31 DICEMBRE 2018

*Il bilancio consolidato pro-forma è stato redatto sulla base dei bilanci di esercizio al 31 dicembre 2018 di MAPS SpA, di Memelabs Srl (controllata al 100% da MAPS SpA) e MAPS Healthcare Srl (controllata al 70% da MAPS SpA) che a sua volta detiene il 100% di IG Consulting Srl e Artexe SpA.



Il pro-forma "simula" l'acquisizione di Artexe come se questa fosse avvenuta l'1/1/2018 e, in virtù dei meccanismi di put & call relativi alla quota del 30% di MAPS Healthcare (detenuta oggi dai soci fondatori Artexe), rappresenta l'avvenuto acquisto della stessa da parte di MAPS SpA.

Il *Valore della Produzione *è pari a Euro 17,6 milioni, in incremento del 13% rispetto a Euro 15,6 milioni al 31 dicembre 2017.



Il *Margine Operativo Lordo (EBITDA) *è pari a Euro 3,6 milioni, in crescita del 91%, rispetto a Euro 1,9 milioni al 31 dicembre 2017, corrispondente a un EBITDA margin del 21% (12% nel 2017). Il significativo incremento dell'EBITDA è principalmente attribuibile alla leva operativa.

Il Margine Operativo Netto (EBIT) è pari a Euro 2,9 milioni, in crescita del 115% rispetto al 31 dicembre 2017 (Euro 1,3 milioni), dopo ammortamenti per Euro 0,5 milioni (Euro 0,6 milioni al 31 dicembre 2017) e costi non ricorrenti per Euro 0,3 milioni attribuibili principalmente alla costituzione di MAPS Healthcare Srl e all'operazione di quotazione su AIM Italia.





Il Risultato ante Imposte (EBT), pari a Euro 2,8 milioni, segna un incremento del 120% rispetto a Euro 1,3 milioni al 31 dicembre 2017.

L'*Utile Netto *si attesta a Euro 2,0 milioni, con una crescita del 113% rispetto al 31 dicembre 2017 (Euro 0,95 milioni), dopo imposte sul reddito pari a Euro 0,8 milioni (Euro 0,3 milioni nel 2017).



La *Posizione Finanziaria Netta *è pari a Euro 3,0 milioni, rispetto a Euro 4,5 milioni al 31 dicembre 2017. La Posizione Finanziaria Netta è comprensiva di Euro 4,0 milioni di debito per l'esercizio dell'opzione put&call relativa alla quota del 30% di MAPS Healthcare.

Il *Patrimonio Netto *è pari a Euro 4,6 milioni (Euro 3,2 milioni al 31 dicembre 2017).





Il *Flusso di cassa operativo *ammonta a Euro 3,1 milioni e presenta un'eccellente Cash Conversion pari all'84% dell'EBITDA.

*PRINCIPALI RISULTATI MAPS SPA AL 31 DICEMBRE 2018

*Il Valore della Produzione è pari a Euro 11,8 milioni, in crescita del +21,4% rispetto al 31 dicembre 2017 (Euro 9,7 milioni).



L'EBITDA è pari a Euro 2,3 milioni, in significativo incremento rispetto al 31 dicembre 2017 (Euro 0,3 milioni) e corrispondente a un EBITDA margin del 19%.

L'EBIT, pari a Euro 2,2 milioni, risulta in forte crescita rispetto al 31 dicembre 2017 (Euro 0,3 milioni).

Il Risultato ante Imposte, pari a Euro 2,2 milioni, segna una forte crescita rispetto a Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2017.

L'utile netto si attesta a Euro 1,5 milioni, in forte incremento rispetto a Euro 0,4 milioni al 31 dicembre 2017.





La Posizione Finanziaria Netta è pari a Euro 0,05 milioni, rispetto a Euro -0,2 milioni al 31 dicembre 2017.

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 3,9 milioni (Euro 2,6 milioni al 31 dicembre 2017).

*DESTINAZIONE DELL'UTILE DI ESERCIZIO

*Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti la seguente destinazione dell'utile d'esercizio, pari a Euro 1.540.227:

- Euro 77.012 a riserva legale;

- Euro 1.463.215 a riserva straordinaria.





*FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

*In data 5 marzo 2019 MAPS SpA ha ricevuto da Borsa Italiana l'ammissione alla negoziazione delle proprie azioni ordinarie sul mercato AIM Italia. L'inizio delle negoziazioni è avvenuto in data 7 marzo 2019. L'Offerta Globale ha registrato ordini per un controvalore superiore di 5 volte il quantitativo offerto.

Il controvalore complessivo delle risorse raccolte attraverso l'operazione di IPO, destinata a supportare la crescita per linee esterne, gli investimenti in innovazione di prodotto e l'internazionalizzazione, ammonta a circa Euro 3,45 milioni, includendo anche le azioni rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment.





L'ammissione a quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di n. 1.814.000 azioni, di cui 1.578.000 azioni di nuova emissione e 236.000 azioni, corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell'offerta, rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment concessa al Global Coordinator BPER BANCA S.p.A., da ciascuno dei soci di Maps in proporzione alle azioni dagli stessi detenute.

Il prezzo di collocamento delle azioni è stato fissato in Euro 1,90 per azione ordinaria, estremo massimo del price range, per una capitalizzazione di mercato alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa Euro 16 milioni. Il flottante della Società post quotazione, comprensivo dell'opzione greenshoe, è pari al 26,54% del capitale sociale.

L'operazione ha altresì previsto l'ammissione di massimi 4.269.000 "Warrant Maps S.p.A.



2019- 2024" da assegnare agli azionisti della Società in ragione di n. 2 warrant ogni n. 4 azioni. In particolare:

n. 1 (uno) Warrant sarà emesso e assegnato ogni n. 4 (quattro) Azioni, una volta decorsi 7 sette Giorni di Borsa Aperta dalla Data di Avvio delle Negoziazioni a favore dei Soci Storici nonché a coloro che abbiano sottoscritto le Azioni nell'ambito dell'Offerta e avranno mantenuto ininterrottamente la titolarità delle Azioni nel corso del suddetto periodo;

il restante n.



1 (uno) Warrant sarà incorporato nelle Azioni stesse e circolerà con le medesime sino alla prima data di stacco utile successiva al 31 maggio 2019.

In data 12 marzo 2019 MAPS comunica la partecipazione insieme ad altre primarie società, riunite in un'Associazione Temporanea di Scopo, al progetto di Ricerca e Sviluppo in materia di "Cyber Security delle infrastrutture critiche", parzialmente finanziato dalla Regione Liguria con fondi del FESR.



L'obiettivo del progetto di 24 mesi è realizzare una soluzione software per l'automazione del monitoraggio della sicurezza delle infrastrutture critiche. In data 18 marzo 2019, sono stati assegnati n. 1.984.000 "Warrant Maps S.p.A. 2019-2024" agli azionisti della Società in ragione di n.



1 warrant ogni n. 4 azioni e in data 19 marzo 2019 ha avuto inizio la loro negoziazione su AIM Italia.

I "Warrant Maps S.p.A. 2019-2024", identificati con il codice ISIN IT0005364325, attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni Maps, nelle finestre previste nel relativo Regolamento, in base al rapporto di esercizio pari a n.

1 azione ogni n. 1 warrant posseduto al "Prezzo Strike" di Euro 2,00.

In data 2 aprile 2019, nell'ambito dell'Operazione di IPO, è stata esercitata integralmente e in anticipo l'opzione Greenshoe da BPER BANCA per n. 236.000 azioni concesse da ciascuno dei Soci di Maps in proporzione alle azioni dagli stessi detenute.





Il prezzo di acquisto delle Azioni oggetto dell'Opzione Greenshoe è stato pari al Prezzo di Collocamento di Euro 1,90 per azione, per un controvalore complessivo pari a Euro 0,45 milioni circa. Il flottante risulta pari al 26,54% del capitale sociale.

In data 9 aprile 2019 MAPS ha sottoscritto attraverso Artexe, società del Gruppo che opera nell'ambito della sanità, con Atos Group, specializzata in ambito ortopedico, l'avvio in fase «pilota», della fornitura delle soluzioni tecnologiche di Artexe rientranti nella categoria di prodotti "Patient Journey".





La soluzione, fortemente innovativa, partirà con un pilot test a Braunfels, in Germania, digitalizzando per i pazienti la fase di accesso alle prestazioni sanitarie, favorendo così l'autonomia degli utenti attraverso servizi innovativi come il self check-in e applicando nuovi sistemi per facilitarne l'accoglienza e la mobilità nella struttura.

Il progetto consentirà alla clinica di Braunfels un sensibile miglioramento dei servizi percepiti da parte dei pazienti. L'accordo assume una valenza strategica per lo sviluppo del Gruppo MAPS nei Paesi dell'area DACH.

*EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE *

Nel 2019 la società, anche grazie alle risorse derivanti dall'operazione di quotazione su AIM Italia, proseguirà un percorso di sviluppo orientato alle seguente linee strategiche:

crescita per linee esterne: acquisizione di società con business fortemente sinergico;

innovazione e sviluppo: evoluzione delle soluzioni già in portafoglio e creazione di nuove soluzioni inerenti la gestione del dato;

potenziamento della rete vendite, finalizzato a migliorare il proprio posizionamento sul mercato dei software, soprattutto in ambito sanitario e pubblico.





*AVVIO DEL PIANO DI STOCK GRANT 2019/2021

*Il Consiglio di Amministrazione ha avviato il Piano di Stock Grant 2019/2021, il cui Regolamento è stato approvato il 28 febbraio 2019 nell'esercizio della delega conferita al CdA dall'assemblea dell'11 febbraio 2019. Il Piano è finalizzato a realizzare un diretto coinvolgimento nel processo di creazione di valore della Società da parte di soggetti che rico Fonte: News Trend Online