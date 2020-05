Masi Agricola, ricavi in calo del 2,4% nel primo trimestre

15/05/2020 15:45

Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di Masi Agricola, società quotata sul mercato AIM Italia e tra i leader italiani nella produzione di vini premium, che ha approvato i risultati consolidati al 31 marzo 2020. Di seguito sono forniti i principali dati economici consolidati del Gruppo Masi alla fine del primo trimestre 2020, raffrontati con il corrispondente controperiodo e con l'intero esercizio 2019:

|(in migliaia di Euro) | | | | | |

|CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO *|1Q-2020 |1Q-2019 |Variazione |Variazione % |Esercizio 2019|

|Ricavi |12.996 |13.320 |(324) |(2,4)% |64.898 |

|EBITDA () |2.254 |2.469 | | |11.189 |

|EBITDA Margin (**) |17,3% |18,5% | | |17,2%|

(*) L'EBITDA indica il risultato prima degli oneri finanziari, delle imposte, degli ammortamenti delle immobilizzazioni, della svalutazione dei crediti, degli accantonamenti a fondi rischi e oneri e delle poste straordinarie.



L'EBITDA rappresenta pertanto il risultato della gestione operativa prima degli ammortamenti e della valutazione di esigibilità dei crediti commerciali. L'EBITDA così definito rappresenta l'indicatore utilizzato dagli amministratori della Società per monitorare e valutare l'andamento operativo dell'attività aziendale.

Siccome l'EBITDA non è identificato come misura contabile nell'ambito dei principi contabili di riferimento, non deve essere considerato una misura alternativa per la valutazione dell'andamento dei risultati operativi della Società. Poiché la composizione dell'EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e quindi non risultare con esse comparabile.





(**) L'EBITDA Margin è calcolato dal Gruppo come rapporto tra l'EBITDA e i Ricavi.

Si evidenzia che i dati riferiti al primo trimestre 2020 includono ricavi di una certa significatività derivanti da operazioni di compravendita one-off di prodotti di vinificazione di carattere accessorio.

Considerando i soli ricavi like-for-like il raffronto evidenzia un primo trimestre 2020 con ricavi per 12.293 migliaia di euro (e quindi in riduzione del 7,7%) e un EBITDA Margin del 18,3% e quindi sostanzialmente in linea con il primo trimestre 2019.

Analizzando il trend a livello geografico si evince un'evidente correlazione con l'espansione, prima in Italia e a seguire in altri Paesi del mondo occidentale, dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (c.d.



"Coronavirus") e delle conseguenti misure di distanziamento sociale e chiusura o limitazione di molte attività economiche, e in particolare del settore dell'horeca, canale distributivo prevalente per la Società. Tali misure sono state introdotte nel mese di marzo a partire dall'Italia e quindi il primo trimestre ne risente parzialmente.

Il calo complessivo dei ricavi è derivante principalmente dal Travel Retail e Duty Free, ma anche il mercato Italia ha registrato una significativa diminuzione, sia per le ridotte vendite all'horeca che dell'attività di Masi Wine Experience.





L'Export si presenta sostanzialmente stabile, grazie a una performance positiva delle Americhe. L'EBITDA si riduce di 215 migliaia di euro, ma in termini di margine percentuale like-for-like risulta sostanzialmente in linea con il primo trimestre 2019.

Guardando al secondo trimestre 2020, purtroppo la diminuzione delle vendite si presenta al momento molto più severa, attestandosi il mese di aprile a una doppia cifra e prospettandosi un maggio anch'esso pesante.



D'altronde il canale horeca in Italia a oggi non ha ancora riaperto, se non con limitatissime attività di take away e delivery, e con ogni probabilità quando verrà revocato il lockdown verranno rese obbligatorie misure contenitive molto stringenti, per quanto è possibile dedurre dalle informative del Governo e dai media.





Il resto dei Paesi occidentali interessati dal Covid subirà effetti per un periodo ancora più lungo, considerando lo sfasamento temporale di inizio dell'epidemia e delle conseguenti misure di profilassi adottate dai singoli governi.

Il canale della Grande Distribuzione Organizzata mantiene la sua operatività e anzi presenta dati di vendita superiori all'anno scorso: anche la nostra Società registra un aumento degli ordinativi provenienti da quel canale, così come dall'e-commerce, ma come già detto la nostra struttura distributiva si fonda prevalentemente sull'horeca, come quella di tutti i produttori di vini a marchio premium.





Le attività di vendita diretta sviluppate dalle società controllate (Canevel Spumanti e Masi Wine Experience) subiscono a loro volta i trattamenti restrittivi in corso per i settori del retail e della ristorazione.

Il canale del Travel Retail, storicamente molto volumetrico per la nostra Società,soffre in questo momento un sostanziale azzeramento connesso all'immobilità dei viaggi.

Nel trimestre in corso l'operatività della Società prosegue (in quanto non è stata mai obbligata alla chiusura), sia nel vigneto che in cantina, applicando le misure di profilassi legalmente prescritte.

Manteniamo la priorità di perseguire la stabilità economica e gestionale, ma rapportandola ai volumi di attività in essere e difendendo l'occupazione.



Conseguentemente, oltre ad aver messo in essere forme di tutela come lo smart working e l'orario continuato in aiuto dei dipendenti con responsabilità genitoriali, la Società e le controllate hanno attivato gli ammortizzatori sociali in deroga concessi dal Governo con causale "Emergenza COVID-19" per il più ampio periodo consentito.



Non risulta possibile a oggi stimare con sufficiente attendibilità l'impatto che l'emergenza da Coronavirus potrà avere sull'andamento delle attività della Società e sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria: non è infatti prevedibile quando potrà terminare nei vari Paesi la fase di contenimento del contagio, né soprattutto è delineabile l'effetto che la stessa produrrà ex post in termini di stile di vita e relazioni sociali.





Il fenomeno verrà costantemente monitorato nella sua evoluzione e considerato ai fini dell'implementazione delle conseguenti azioni gestionali. Si riporta di seguito l'Indebitamento Finanziario Netto consolidato al 31 marzo 2020, raffrontato con il 31 dicembre 2019 e con il 31 marzo 2019:

|(in migliaia di Euro) |31-03-2020 |31-12-2019 |Variazione |31-03-2019 |

|Posizione/(Indebitamento) Finanziario Netto |(8.632) |(8.673) |41 |(7.876)|

Il suesposto Indebitamento Finanziario Netto consolidato non include le poste contabili emergenti a seguito dell'adozione del principio IFRS 16.



Data la sequenzialità dei fatti di gestione, non appaiono significative le conseguenze finanziarie della summenzionata emergenza al termine del primo trimestre 2020.

È però ragionevole attendersi impatti nel secondo trimestre e nei successivi, attese le dilazioni di pagamento normalmente concesse ai clienti che si trovano tuttora nell'impossibilità di operare e di generare regolari flussi finanziari.



A titolo cautelativo, per rendere sempre più solida la struttura delle proprie fonti finanziarie, la Società ha adottato nello scorso aprile una strategia di funding presso alcuni istituti bancari di primario standing nazionale in forma di finanziamenti chirografari a medio-lungo termine, per un totale di 12 milioni di euro a livello di Gruppo.



Tali linee di credito sono già state in gran parte contrattualizzate ed erogate.

