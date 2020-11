Mondo TV nominato rappresentante per il licensing di "Phat Kandi" in Spagna e Portogallo

20/11/2020 10:30

Mondo TV ha annunciato di essere stato nominato da parte di Kandi Co. Creations Ltd, una società con sede nel Regno Unito, come rappresentante per il licensing in Spagna e Portogallo del brand "Phat Kandi". Phat Kandi è un brand che sta riscuotendo un solido successo nel mercato della moda e ha oggi l'obiettivo di replicarlo nella più ampia arena del mercato del licensing grazie alla forza attrattiva del proprio marchio e del proprio stile unico.

L'accordo su Phat Kandi è l'ultima aggiunta a un elenco crescente di mandati di rappresentanza di brand di terze parti che comprende anche già i marchi di successo The Gruffalo e Feisty Pets. Inoltre, con un brand legato alla moda come Phat Kandi, Mondo TV diversifica anche il proprio approccio al mondo del licensing, aprendo possibilità di sviluppo differenti ed integrative del proprio business.



L'accordo, che ha durata fino alla fine del 2023 e prevede il pagamento di commissioni a Mondo TV senza oneri per il Gruppo, presenta il potenziale per essere una nuova fonte di ricavi per la Mondo TV.

