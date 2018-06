Mondo TV ottiene nuove conferme in Russia

12/06/2018 15:17

Mondo TV annuncia di aver raggiunto un'intesa per l'estensione temporale della licenza concessa nel 2016 alla societ? Oh Plus Media LLC, avente sede a Mosca. Con il nuovo accordo Mondo TV estende per un ulteriore periodo di un anno la concessione alla licenziataria dei diritti di trasmissione Pay TV della serie tv Puppy in my Pocket.



Oh Plus Media LLC ? un importante operatore nell'area russofona nel settore entertainment, in particolare attraverso l'offerta di contenuti televisivi a pagamento sul canale denominato ANI Channel, dedicato ai programmi di animazione, sul quale sar? trasmesso anche il prodotto della Mondo TV oggetto della licenza.





La licenza, che prevede un corrispettivo di licenza fisso in s? non particolarmente significativo, ? importante in quanto conferma ancora una volta l'interesse suscitato da prodotti del gruppo Mondo TV sul mercato russo.

(GD - www.ftaonline.com)

Autore: Financial Trend Analysis Fonte: News Trend Online