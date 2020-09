Mps: convocata l'Assemblea Straordinaria per il 4 ottobre 2020

07/09/2020 08:02

Facendo seguito al comunicato del 2 settembre 2020 con cui Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito "BMPS" o la "Banca") ha reso noto di aver ricevuto il provvedimento autorizzativo finale, da parte della Banca Centrale Europea in merito al progetto di scissione parziale non proporzionale (la "Scissione") di BMPS in favore di AMCO - Asset Management Company S.p.A.

(di seguito "AMCO") alla Scissione, si comunica che è convocata l'Assemblea Straordinaria della Banca, in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, per il giorno 4 ottobre 2020 alle ore 10:30, in unica convocazione, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del progetto di scissione parziale proporzionale ai sensi degli artt.



2505 e 2506-bis cod. civ. di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. in favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Approvazione del progetto di scissione parziale non proporzionale ai sensi degli artt. 2501-ter e 2506-bis cod. civ. di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

in favore di AMCO – Asset Management Company S.p.A. con attribuzione di opzione asimmetrica agli azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. diversi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Modifiche statutarie conseguenti al punto n. 2.



In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 71 del DL 14 agosto 2020, n. 104 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia", e nell'art. 106 del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto potranno svolgersi esclusivamente tramite conferimento, da parte dei soggetti cui spetta il diritto di voto, di apposita delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 ("TUF"). Non sarà pertanto consentita la partecipazione, fisica o mediante sistemi di audioconferenza degli Azionisti ai lavori assembleari.Ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo della Banca, al Rappresentante Designato, al Notaio incaricato, nonché - ai sensi di legge, dello statuto e del regolamento assembleare – ai dirigenti, dipendenti della Banca e di società del Gruppo Montepaschi, ai rappresentanti della Società di Revisione e agli altri soggetti la cui presenza all'Assemblea sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare svolgimento dell'assise, sarà consentito di partecipare all'Assemblea anche mediante mezzi di audioconferenza che garantiscano, tra l'altro, l'identificazione dei partecipanti e la possibilità di scambiare documenti in tempo reale.Gli Azionisti potranno partecipare esclusivamente tramite il Rappresentante Designato.

