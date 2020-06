Nexi, perfezionata l'acquisizione del ramo Merchant Acquiring da Intesa Sanpaolo

30/06/2020 13:06

Nexi S.p.A. ("Nexi" e, insieme alle sue controllate, il "Gruppo Nexi") in data odierna annuncia di aver perfezionato l'acquisizione del ramo d'azienda merchant acquiring di Intesa Sanpaolo S.p.A. ("ISP") in esecuzione degli accordi sottoscritti tra le parti e annunciati lo scorso 19 dicembre 2019 e a seguito dell'avveramento delle condizioni sospensive previste dai medesimi accordi, ivi comprese l'ottenimento delle autorizzazioni da parte della Banca d'Italia e dell'Autorità Antitrust europea.



L'operazione, che include come già comunicato una partnership ultraventennale con ISP per la commercializzazione e la distribuzione dei prodotti del Gruppo Nexi nel mondo dei servizi per gli esercenti e l'estensione, di analoga durata, della partnership già in essere nei servizi di issuing e ATM acquiring, genererà un aumento dell'EBITDA di gruppo atteso di circa 95 milioni di euro nel 2020 e un aumento high teens del cash EPS a partire dal 2020.

Grazie a tale operazione, Nexi consolida il suo posizionamento nel mondo dei servizi per gli esercenti attraverso un incremento della scala operativa delle attività di merchant acquiring, a fronte di una maggiore diversificazione dei ricavi, e con la conseguente possibilità di mettere a disposizione dei clienti di ISP tutta l'innovazione dei suoi servizi e prodotti.





Nexi rafforza così il suo ruolo di PayTech, leader indipendente nello sviluppo dei pagamenti digitali in Italia in partnership con le Banche. Il corrispettivo per l'acquisizione, pari a 1 miliardo di euro, è stato finanziato facendo ricorso ai proventi dell'emissione del prestito obbligazionario equity-linked collocato ad aprile 2020 (scadenza aprile 2027) e ad un finanziamento bancario a termine, erogato in data odierna da un pool di banche, per un importo nominale di 466,5 milioni di euro (scadenza giugno 2025) che hanno sostituito il finanziamento ponte originario da 1 miliardo (con scadenza massima fine 2021).Come precedentemente comunicato e sulla base dell'accordo raggiunto, al momento del closing ISP ha retrocesso a Nexi l'importo dei flussi di cassa generati dal ramo d'azienda nel primo semestre del 2020, pari a oltre €60 milioni. Sempre in data odierna, in esecuzione degli accordi sottoscritti in data 19 dicembre 2019, Mercury UK HoldCo Limited, azionista di riferimento di Nexi, ha comunicato di aver concluso la cessione a ISP di una partecipazione pari al 9,9% del capitale di Nexi senza diritti di governance connessi.Nexi è stata assistita da Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. come lead advisor finanziario, BofA Securities come advisor finanziario, da Legance - Avvocati Associati e Gitti & Partners per gli aspetti legali, nonché da PWC per la due diligence finanziaria e contabile e da KPMG per gli aspetti fiscali.

