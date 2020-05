Non si ferma la corsa di DiaSorin: anche oggi tocca nuovo massimo storico

OLD DOMINION FREIGHT LINE INC

L Brands ha comunicato mercoledì dopo la chiusura di Wall Street risultati relativi al primo trimestre 2020 segnati da una perdita netta di 297 milioni, pari a 1,07 dollari per azione, contro profitti per 40,3 milioni, e 14 centesimi del pari periodo del 2019..... ULTIME NEWS - 21/05/2020 12:09

Non si ferma la corsa di DiaSorin +1,6%: oggi tocca un nuovo massimo storico a 193,10 euro, oltrepassando quello fatto segnare ieri a 191,60 euro. Ricordiamo a inizio ottava la notizia dell'approvazione per il test LIAISON SARS-CoV-2 S1/S2 IgG da Health Canada, il dipartimento del governo canadese responsabile della politica sanitaria federale. L'approvazione è stata rilasciata ufficialmente il 12 maggio 2020, rendendo il test sierologico DiaSorin il primo a ricevere l'autorizzazione nel paese. Alla fine della scorsa settimana Banca Akros ha confermato la raccomandazione accumulate sul titolo con target incrementato da 119,20 a 192,50 euro. Secondo gli analisti i test Covid permetteranno al gruppo di incrementare vendite margini quest'anno e nel 2021, per poi ridurre il loro effetto a partire dal 2022.

