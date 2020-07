Paragone lancia il nuovo partito anti-euro Italexit

24/07/2020 11:08

Proprio nei giorni dell’accordo europeo sul Recovery Fund, Gianluigi Paragone prensenta il suo partito anti-Europa e anti-euro “No Europa per l‘Italia – Italexit con Paragone”.



Seguendo l’esempio di Farage e del suo Brexit Party, l’ex senatore grillino lancia il suo progetto con l’obiettivo di “liberare il nostro Paese dalla gabbia dell‘Unione Europea e della moneta unica”.

“Secondo i sondaggi dell'istituto Piepoli, siamo già al 5 per cento” dichiara Paragone durante la conferenza di presentazione del progetto alla Camera.

Paragone prima di Italexit: la vita da giornalista

Gianluigi Paragone è stato per molti anni un noto giornalista.



Inizia la sua carriera al quotidiano La Prealpina, per poi dirigere dal 2005 al 2006 La Padania (organo di stampa ufficiale della Lega Nord). Successivamente, passa a Libero, dove riveste la carica di vicedirettore e, per un breve periodo (2009) diventa direttore vicario in sostituzione di Vittorio Feltri.

Nel 2009, viene nominato vicedirettore di Rai1 e poi vicedirettore di Rai2 con delega all'informazione.

Durante il periodo in Rai, conduce il talk show politico Malpensa Italia e sempre su Rai2, in seconda serata, quello dal titolo L’ultima parola dal 2010 al 2013. Nel 2013, passa al La7 dove conduce il talk show La Gabbia.

La carriera politica di Paragone: dal MoVimento 5 Stelle a Italexit

Paragone, dopo essere stato “scomunicato” nel 2011 dall’allora leader della Lega Umberto Bossi per aver preso le distanze dalle politiche dell’allora governo di centro-destra, si avvicina alle posizioni del MoVimento 5 Stelle.



Partecipa all’attivismo del Movimento contro il Decreto Lorenzin sulle vaccinazioni obbligatorie e, nel settembre 2017, conduce la festa Italia 5 Stelle a Rimini, dove Luigi Di Maio viene nominato candidato premier.

Entra in politica candidandosi nelle liste del MoVimento 5 Stelle per le elezioni nazionali del 2018.



Viene eletto al Senato nel listino proporzionale. Sin dal primo momento diventa uno dei rappresentanti più attivi dell’ala 5 Stelle favorevole all’alleanza con la Lega. Gli attriti col MoVimento iniziano dopo la caduta del governo giallo-verde alla luce della forte opposizione di Paragone a un’alleanza col Partito Democratico.

Il senatore ex-grillino arriva anche a minacciare le dimissioni in caso di governo M5S-PD (minaccia mai portata a termine).

Dopo aver votato contro la legge di Bilancio ed essersi astenuto nel voto di fiducia al Governo Conte II, Il Collegio dei Probiviri, composto da Raffaella Andreola, Jacopo Berti e Fabiana Dadone, dispone l'espulsione dal MoVimento 5 Stelle di Gianluigi Paragone.



"Sono stato espulso dal nulla, quando perdi 2 elettori su 3 ti espelle il nulla. Sono uno dei tanti elettori espulsi dal Movimento di Palazzo" ha commentato il senatore dopo essere venuto a conoscenza del provvedimento di espulsione.

Il lancio del progetto “No Europa per l‘Italia – Italexit con Paragone”

Proprio nei giorni dell’accordo europeo, Paragone decide di scommettere contro il successo del Recovery Fund lanciando il suo nuovo partito anti-euro e anti-Europa, con l’obiettivo di “liberare il nostro Paese dalla gabbia dell‘Unione Europea e della moneta unica”.



Il punto di riferimento di Italexit è il leader del Brexit Party Nigel Farage, incontrato dallo stesso Paragone qualche giorno fa a Londra.

Tra le varie novità, Paragone ha anche annunciato che Monica Lozzi, presidente del VII Municipio di Roma, ha lasciato il Movimento 5 Stelle per unirsi a Italexit.

L’ex grillina è stata designata come candidata di “No Europa per l‘Italia – Italexit con Paragone” a sindaca di Roma alle prossime elezioni amministrative. La stessa Lozzi ha dichiarato che si candiderà con una lista civica senza apparentamenti con altri partiti.

Le basi ideologiche di Italexit sono quelle tipiche di un partito sovranista euro-scettico: uscita dall’Unione Europea, recupero della sovranità nazionale e monetaria, difesa dei confini nazionali come mezzo essenziale per l’autodeterminazione.



E questo si può leggere chiaramente nel manifesto del nuovo soggetto politico.

Gli italiani si meritano un’Italia forte, libera e indipendente, che recuperi la propria sovranità e sia di nuovo capace di autodeterminarsi.

Di fronte al fallimento del neoliberismo e della globalizzazione sfrenata, ora più che mai è necessario un radicale cambio di paradigma. C’è da cancellare gli effetti nefasti degli ultimi trent’anni di politiche antipopolari e ricostruire una società all’insegna dei diritti e dei valori della nostra Costituzione.



Queste sono le nostre parole d’ordine per un’Italia che si desti dal torpore e sappia affrontare le sfide dei tempi a venire. Sarà una strada dura, ma con l’aiuto di tutti ce la faremo. Riprendiamoci l’Italia!

L’Italia aveva bisogno di Italexit per Paragone?

Dopo le scissioni interne al Partito Democratico che hanno portato alla nascita di Italia Viva e Azione, creati rispettivamente da Matteo Renzi e Carlo Calenda, il panorama politico italiano assiste, ora, alla formazione dell’ennesimo partito.



Ma ne avevamo davvero bisogno? Secondo Paragone sì. Come affermato dallo stesso senatore ex 5 Stelle, durante la presentazione di lancio del partito alla Camera, quello che mancava all’elettorato italiano era proprio un partito che dicesse in maniera chiara e netta “fuori dall’Unione Europea”.

“Tutti gli altri partiti, con sfumature diverse, pensano di rimanere dentro lo stesso perimetro e tutti pensano di poter correggere l’Unione Europea.



Io penso che questa missione sia inutile e impossibile” ha dichiarato il leader del nuovo partito Italexit.

L’obiettivo politico di Paragone è chiaro: raccogliere quell’elettorato più euro-scettico rimasto orfano di Lega e MoVimento 5 Stelle.

I due partiti, infatti, hanno da tempo abbandonato le posizioni più critiche nei confronti dell’Unione Europea e dell’euro.

Il MoVimento 5 Stelle, ormai da due anni alla guida del paese, nella sua più recente versione di forza di governo sembra aver smussato in maniera definitiva i suoi contorni più anti-europeisti, che ormai appartengono solo una minoranza del Movimento.



La stessa minoranza che Paragone vorrebbe portare all’interno del suo nuovo progetto.

La Lega, a differenza del passato, non propone più insistentemente l’uscita dall’Europa e dall’euro. Sebbene si debba riconoscere che nell’ultimo anno di opposizione ci sia stato un certo ritorno di fiamma dell’euroscetticismo in casa Lega, in particolare da parte del suo leader Salvini, che in una diretta Facebook di qualche mese fa aveva considerato “comprensibile” un referendum per uscire dall’Europa.

Tuttavia, l’apparato leghista ha da tempo capito che per mantenere delle percentuali elevate all’interno dell’elettorato italiano è necessario raccogliere voti anche all’interno delle aree moderate, di solito spaventate dalle posizioni più radicali nei confronti dell’Europa.



Per questo motivo, nonostante si continui a strizzare un occhio agli elettori più critici contro il progetto europeo, la Lega ha limitato le sue istanze euroscettiche ad una versione più “soft”, abbandonando le posizioni nette a favore dell’uscita dall’Unione Europea e dall’euro.

La strategia di Paragone: cosa vuole ottenere da Italexit

Paragone, invece, sembra aver scelto la strategia opposta rispetto alla Lega di Salvini: con Italexit si vogliono portare avanti delle posizioni estreme nei confronti dell’Unione Europea in modo da ritagliarsi un ruolo all’interno del panorama politico italiano tramite l’elettorato più anti-europeista.

L’ex 5 Stelle scommette sul fatto che gli strumenti adottati dall’Europa per combattere la crisi causata dall’emergenza Covid (Recovery Fund, Sure, Bei) non funzioneranno come programmato, o comunque non verranno usati in maniera efficace dall’attuale governo.



Solo in questo modo l’attuale entusiasmo europeista verrà sostituito da una rabbia sociale verso l& Fonte: News Trend Online