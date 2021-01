Per Kaplan a fine anno si potrà ridurre supporto della Fed

12/01/2021 08:10

Robert Kaplan, president della Federal Reserve Bank (Fed) di Dallas, prevede che la diffusa distribuzione dei vaccini inneschi una solida crescita economica entro fine 2021, consentendo all'istituto centrale di Washington di iniziare a ritirare parte del suo straordinario supporto monetario. "Dobbiamo essere il più aggressivi possibile fino a quando non saremo convinti di avere opposto resistenza a questa pandemia", ha sottolineato, secondo quanto riporta Reuters.

"Entro fine anno la mia opinione è però che dovremmo almeno avere una discussione seria su quando sia opportuno ridurre" il programma di acquisto di asset della Fed, ha aggiunto. Kaplan è fiducioso sul fatto che nonostante i prossimi mesi saranno difficili per l'impennata di contagi da Covid-19 il primo trimestre non si chiuderà in Usa con una contrazione dell'economia mentre il Pil dovrebbe crescere del 5% nell'intero 2021.



La disoccupazione, inoltre, verosimilmente calerà intorno al 4,50% -4,75% dal 6,7% attuale.

