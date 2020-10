Per Sakurai (BoJ) allentamento esercita effetti desiderati

21/10/2020 07:53

Secondo Makoto Sakurai, membro del board della Bank of Japan (BoJ), il potente allentamento della politica monetaria dell'istituto centrale nipponico sta esercitando gli effetti desiderati sull'economia. Parlando a una platea di imprenditori della prefettura di Fukui, Sakurai ha però notato che se la pandemia richiedesse più tempo del previsto per essere contenuta, ciò potrebbe colpire più aziende, appesantire le banche con crediti inesigibili e minacciare l'intero sistema finanziario del Giappone.



"Al momento le istituzioni finanziarie hanno capitale sufficiente, quindi non c'è grande preoccupazione per il sistema bancario giapponese. Tuttavia dobbiamo essere pronti ad agire rapidamente, con un occhio attento sia all'economia che al sistema bancario", ha aggiunto.

(RR - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online