Per Ubs e Goldman il mercato sovrastima taglio dei tassi Usa

Secondo Axel Weber (chairman di Ubs) e John Waldron (president e chief operating officer di Goldman Sachs) il mercato sovrastima il possibile taglio dei tassi d'interesse Usa. Le aspettative per una riduzione del costo del denaro si sono rafforzate dopo che Jerome Powell martedì aveva dichiarato che la Federal Reserve (Fed) è pronta a intervenire a sostegno dell'economia Usa se la guerra commerciale lanciata da Donald Trump indebolisse la ripresa.

"Penso che il mercato abbia sovrastimato l'ammontare dei tagli dei tassi che la Fed probabilmente farà", ha sottolineato Weber, nel corso di un incontro dell'Institute of International Finance a Tokyo. "Se si ascoltano uomini chiave come Charlie Evans o Jay Powell non c'è l'imminenza di un taglio dei tassi.



È probabile che se un'ulteriore debolezza dei dati si evolva nel secondo semestre dell'anno possano essere prese in considerazione azioni correttive", ha aggiunto. "Il mercato sta prezzando un insieme abbastanza consistente di misure da parte della Fed. Mi preoccupa un po' che il mercato sia troppo ottimista su quanto e quanto presto la Fed possa muoversi", ha invece detto Waldron, anch'egli presente alla conferenza di Tokyo, intervistato dalla Cnbc.

