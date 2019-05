PharmaNutra: nuovi accordi internazionali per la linea Cetilar®

06/05/2019 08:27

PharmaNutra S.p.A., azienda farmaceutica leader nel settore dei complementi nutrizionali a base di ferro quotata nel Mercato AIM Italia, comunica di aver siglato due nuovi accordi relativi alla distribuzione all'estero della linea di prodotti Cetilar®, la crema a rapido assorbimento ideale per ridurre la sintomatologia dolorosa di articolazioni e di muscoli dovuta a traumi.

Il primo agreement, le cui basi sono state gettate lo scorso ottobre durante il CPHI di Madrid, la più importante fiera farmaceutica a livello mondiale a cui PharmaNutra era presente in veste di espositore, è stato raggiunto con la società turca Bio Gen Ilac. L'accordo riguarda la distribuzione del Cetilar® in Turchia e in Romania, due mercati in cui l'azienda toscana dei fratelli Andrea e Roberto Lacorte è già presente con il proprio innovativo Ferro Sucrosomiale® (linea di prodotti a marchio Sideral®).



Quello concluso con Bio Gen Ilac, società con base ad Ankara (TUR) fondata nel 2000, è un contratto di importanza strategica che riguarda Cetilar®, un prodotto unico e brevettato, grazie al quale PharmaNutra ha una forte presenza nel mondo dello sport anche a livello di sponsorship. Il secondo accordo è stato formalizzato con la multinazionale del biotech taiwanese TTY Biopharm Company Limited per la distribuzione del Cetilar® in Taiwan.



La nuova partnership è la naturale conseguenza dei consolidati rapporti con American Taiwan Biopharm Co. Ltd, società affiliata alla stessa TTY Biopharm Limited, che ha l'esclusiva per la commercializzazione della linea di prodotti a base di Esteri Cetilati in Thailandia. Andrea Lacorte, Presidente di Pharmanutra, afferma: "La linea di prodotti Cetilar® continua a crescere costantemente e a conquistare nuovi mercati, il segno evidente e tangibile della validità scientifica del nostro brevetto e della straordinaria efficacia del prodotto.Stiamo vivendo un processo di espansione che mese dopo mese continua a regalarci soddisfazioni, in mercati in cui non sempre è facile entrare". Questi nuovi accordi rafforzano ulteriormente la presenza internazionale del brand Cetilar® e seguono le intese firmate recentemente per la sua distribuzione in Israele, Thailandia, Austria, Svezia e Norvegia.

(RV - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online