Piaggio&C in forte rialzo. Molti broker hanno rivisto al rialzo le valutazioni e in particolare Mediobanca (giudizio "outperform con target a 2,7 euro) ha migliorato del 7% le stime di utile per azione e del 2% dell'EBITDA per i prossimi tre anni dopo la pubblicazione di buoni risultati del primo trimestre 2019.

Anche Equita Sim ha aumentato il target price da 2,2 a 2,35 euro pur mantenendo un rating "hold" e ha portato le stime di utile 2019-2020 piu' in alto in media del 5%. Per Kepler Cheuvreux il giudizio e' "buy" e il target price sale a 2,8 euro da 2,6. I ricavi sono saliti a 346,2 milioni di euro, in crescita del 10,8% a/a; margine lordo industriale 103,9 milioni di euro, in crescita del 7,5%; EBITDA a 49,5 milioni di euro, in crescita del 14,5% a/a, con EBITDA margin al 14,3% (13,8% nel primo trimestre 2018); EBIT a 20,7 milioni di euro, in crescita del 42,6% a/a; utile netto a 7,8 milioni di euro, in crescita del 97,7% a/a (4 milioni nel primo trimestre 2018).



Nei primi tre mesi del 2019 il Gruppo Piaggio ha venduto complessivamente nel mondo 140.400 veicoli, in crescita dell'8,2% a/a. Ottime indicazioni sono giunte anche in conference call: il CFO Simone Montanari ha affermato che il consensus sui ricavi 2019 (attualmente a 1,48 miliardi di euro) potrebbe essere "un pò" alzato, mentre quello sull'EBITDA potrebbe migliorare dagli attuali 215 a 220 milioni circa.

Il titolo ha toccato un massimo a 2,622 euro terminando poi a 2,602 euro (+8,06% dalla chiusura di martedi'). Il rialzo e' stato accompagnato da volumi molto elevati e ha riportato le quotazioni su una resistenza chiave, quella di area 2,62 euro, coincidente con il 78,6% di ritracciamento del ribasso dal top di novembre 2017.



Le quotazioni hanno tentato di avere ragione di questo importante riferimento ricavato dalla successione di Fibonacci gia' ad aprile, quando sono riuscite a spingersi nell'intraday oltre l'ostacolo (il 17 e il 23 aprile) andando pero' poi a terminare la seduta sempre al di sotto. Anche mercoledi', nonostante il notevole balzo al rialzo, i prezzi non sono riusciti a superare area 2,62 in chiusura di seduta.Solo il successo oltre questi livelli permetterebbe di considerare ripreso l'uptrend in atto dai minimi di ottobre e dicembre 2018, allineati in area 1,70, e di prospettare il ritorno sui massimi di novembre 2017 a 2,858 euro. Ripiegamenti fino in area 2,54, intorno alla meta' della lunga candela rialzista di mercoledi', potrebbero rimanere compatibili con una successiva rottura di 2,62.Sotto area 2,54 aumenterebbe invece il rischio di test in area 2,37 della trend line rialzista che sale dai minimi del 22 febbraio, supporto critico in questa fase.

