05/06/2018 17:54

Piazza Affari accelera al ribasso nel finale, lo spread torna sotto pressione. FTSE MIB -1,18%.

Mercati azionari europei incerti. Wall Street poco mossa: a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 -0,1%, Nasdaq Composite +0,1%, Dow Jones Industrial -0,2%. A Milano il FTSE MIB ha terminato a -1,18%, il FTSE Italia All-Share a -1,02%, il FTSE Italia Mid Cap a +0,04%, il FTSE Italia STAR a +0,33%.

Lo spread tra rendimenti di BTP e Bund decennali torna a salire e chiude a 239 bp (massimo a 242) dal minimo della mattinata a 217 (chiusura di ieri a 218), dopo il discorso programmatico del presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato prima del voto di fiducia al governo.



Il senatore Mario Monti, intervenendo dopo Conte, ha affermato che, una volta venuto meno il sostegno della BCE (che sta acquistando titoli di Stato, ma il QE terminer? a settembre), l'Italia potrebbe rischiare l'intervento della cosiddetta "troika": un sostanziale commissariamento del Paese da parte di autorit? UE e creditori.

*Per quanto riguarda i dati macroeconomici della giornata, negli USA l'indice ISM non manifatturiero e' salito *nel mese di maggio a 58,6 punti dai 56,8 punti di aprile.



Le previsioni degli economisti erano fissate su un indice pari a 57,9 punti. Negli USA l'indagine JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) segnala che le posizioni lavorative ricercate dai datori di lavoro ad aprile si sono attestate a 6,698 milioni, superiori sia ai 6,633 milioni di marzo (dato rivisto da 6,550 mln) che ai 6,490 milioni attesi dagli economisti.

L'indice Markit PMI composito nell'eurozona finale di maggio, rimasto invariato dalla recente stima flash, ha indicato 54,1 punti (pari alle attese). Eurostat ha reso noto che ad aprile il volume delle vendite al dettaglio nell'eurozona e' cresciuto dello 0,1% rispetto al mese precedente (consensus +0,5%), dopo l'incremento dello 0,4% a marzo.



Su base annuale l'indice ha registrato un incremento dell'1,7% a fronte di un +1,5% della rilevazione precedente (consensus +1,7%).

I bancari accelerano al ribasso nel pomeriggio in sintonia con la nuova fiammata dello spread. L'indice FTSE Italia Banche termina a -3,35% contro il -2% circa dell'EURO STOXX Banks.

In difficolt? le big Intesa Sanpaolo (-3,83%) e UniCredit (-3,56%), seguite da BPER Banca (-3,40%) e UBI Banca (-3,21%).

*Vendite anche sui titoli del risparmio gestito. *In rosso troviamo Azimut Holding (-4,09%), Banca Generali (-2,79%), Banca Mediolanum (-3,23%), Anima Holding (-2,30%), Banca IFIS (-3,05%).

Mediaset (-3,51%) in flessione nel giorno della partenza dell'offerta Sky a pagamento sul digitale terrestre tramite la piattaforma Mediaset Premium, in virt? degli accordi siglati lo scorso 30 marzo.



Detti accordi prevedono la facolt? per Mediaset di cedere a Sky entro fine 2018 la piattaforma tecnologica. Andrea Zappia, a.d. di Sky Italia, durante la conferenza stampa di presentazione dell'offerta sul DTT, ha affermato che il gruppo di Rupert Murdoch di non ? interessato ad acquisire Mediaset Premium e che intende continuare a "lavorare tantissimo" con Tim, con cui ha un accordo sul'Iptv web.

STMicroelectronics (+4,33%) in netto rialzo.

Tutto il settore semiconduttori europeo appare in ottima forma: Infineon segna +2,8%, ASML +2,9%, AMS +4,1%. Ieri Apple (+0,7% al NASDAQ) ha presentato il nuovo sistema operativo iOS 12.

*Recordati (+3,56%) in forte progresso *su indiscrezioni di Bloomberg secondo cui alcuni fondi di private equity (tra cui Cinven e Bain Capital) sono interessati a rilevare la quota (o parte di essa) del 51% del gruppo farmaceutico in mano alla famiglia Recordati.



Quest'ultima, sempre secondo Bloomberg, sta valutando con l'ausilio di alcuni advisor le varie possibilit? (inclusa quella di mantenere integra la partecipazione). A met? del mese scorso Reuters ha riferito voci secondo cui il fondo di private equity CVC Capital Partners aveva avviato l'anno scorso trattative con la famiglia per l'acquisizione della quota di controllo di Recordati.

Secondo una delle fonti sentite da Reuters i negoziati erano per? stato congelati a fine 2017 in attesa delle votazioni politiche del 4 marzo e degli eventi successivi.

Bene i titoli dei gruppi del lusso, Brunello Cucinelli (+3,23%), Tod's (+1,33%). In evidenza Moncler (+3,77%) che tocca a 41,68 euro il nuovo massimo storico.

*Positivi gli automobilistici *FCA (+0,27%), Pirelli&C (+1,55%), Ferrari (+2,83% a 116,40 euro) su cui Banca IMI ha confermato la raccomandazione buy e incrementato il target da 121 a 135 euro.



Il titolo si riavvicina al record storico a 118,70 toccato il 7 maggio. L'indice EURO STOXX Automobiles & Parts termina a +0,7% circa.

*Astaldi (+0,57%) *quasi azzera i cospicui guadagni visti durante la seduta: secondo il Sole 24 Ore il gruppo ha ricevuto proposte da soggetti turchi e asiatici per l'acquisto della concessione del terzo ponte sul Bosforo.

La cessione dell'asset (da cui Astaldi intende ricavare almeno 185 milioni di euro) ? decisiva per il successo dell'operazione di rafforzamento patrimoniale da oltre 2 miliardi, operazione comprendente anche l'aumento di capitale da 300 milioni (cui parteciper? la giapponese IHI).

*Poco mosso Il Sole 24 Ore (+0,15%) *che oggi si presentava in edicola con una veste grafica rinnovata (meno colonne e caratteri pi? grandi), un'impostazione dei contenuti rivista e corretta (pi? approfondimento e selezione, nell'epoca delle fake news), pagine diverse nell'arco della settimana, ma anche un prezzo maggiorato da 1,5 a 2 euro a copia.



L'operazione di restyling coinvolger? anche il sito web (non subito ma a fine 2018/inizio 2019) e comprender? il lancio di un terzo allegato mensile del venerd? focalizzato sul mondo dell'impresa. Il d.g. commerciale Massimo Colombo ha dichiarato che il numero odierno ha raccolto ben 560mila euro di pubblicit? ("numeri da pre-crisi") e che si prevede una buona raccolta anche per le prime due settimane.

Lo storico quotidiano economico finanziario prova quindi a rilanciarsi dopo le difficolt? degli ultimi anni e l'aumento di capitale da 50 milioni di euro chiuso a fine novembre.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Autore: Financial Trend Analysis Fonte: News Trend Online