Piazza Affari accelera al ribasso, tocca i minimi dal 23 novembre. BCE aumenta stimoli. FTSE MIB -0,9%.

Nexi -2,3% in territorio negativo. Il cashback è partito due giorni fa ma si riscontrano ancora problemi per la app Io, soprattutto per quanto riguarda la registrazione delle carte di credito.

Leonardo -3,2% in flessione. Il leader della Lega Matteo Salvini ha chiesto un cambio al vertice del gruppo (controllato dal Tesoro con il 30,2%) dopo la condanna in primo grado dell'a.d. Alessandro Profumo nella vicenda del derivati di Banca MPS +0,9%.

STM -3,1% perde ulteriore terreno dopo il -11,89% subito ieri a causa della revisione al ribasso (rispetto al Capital Markets Day 2019) delle stime di medio termine rispetto al Capital Markets Day 2019 comunicate oggi nel corso del Capital Markets Day 2020. Il gruppo punta a raggiungere i 12 miliardi di dollari di ricavi entro il 2023 e non entro il 2022 come precedentemente indicato a causa dei cambiamenti avvenuti nello scenario di riferimento 2020-2023, e principalmente nel settore auto e industriale. Rivisti al ribasso anche le previsioni su gross margin (da 40-41% a 39-40%), operating margin (da 17-19% a 15-17%), EBITDA margin (da 26-27% a 25-26%).

