13/01/2020 14:54

Piazza Affari debole. Atlantia, TIM, Prysmian e bancari sotto pressione. FTSE MIB -0,39%.

*Il FTSE MIB segna -0,39%, il FTSE Italia All-Share -0,30%, il FTSE Italia Mid Cap +0,26%, il FTSE Italia STAR +0,25%.

BTP deboli, sale lo spread.* Il rendimento del decennale segna 1,38% (chiusura precedente a 1,33%), lo spread sul Bund segna 155 bp (da 152) (dati MTS).

Mercati azionari europei incerti: Euro Stoxx 50 -0,2%, FTSE 100 +0,3%, DAX -0,2%, CAC 40 +0,1%, IBEX 35 -0,2%.

*Circa mezz'ora prima dell'apertura di Wall Street i principali indici USA sono positivi: *S&P 500 +0,3%, Nasdaq 100 +0,5%, Dow Jones Industrial +0,4%.

Atlantia -2,0% in rosso.



Il premier Conte ha dichiarato al Corriere della Sera che una decisione sulla revoca delle concessioni autostradali del gruppo controllato dai Benetton verrà presa presto e sarà basata su valutazioni tecniche e giuridiche, aggiungendo che è ormai evidente che ci sono state gravissime inadempienze (concetti già espressi recentemente da Conte, ndr).

Il Messaggero scrive che il Ministero dell'Economia e delle Finanze appare molto dubbioso sulla revoca: un contenzioso con Atlantia/Autostrade potrebbe costare 7-8 miliardi di euro alle casse dello Stato.

Prysmian -1,6% negativa ma sopra i minimi di inizio seduta dopo: ieri ha annunciato che il collegamento Western Link è stato interrotto venerdì scorso ed è attualmente "non in funzione".



Sono in corso verifiche sulle cause dell'interruzione. Si tratta dell'ultimo (in ordine temporale) dei numerosi problemi occorsi al collegamento: il precedente risale all'aprile 2019.

*Telecom Italia -1,4% *perde ulteriore terreno e tocca i minimi dalla prima metà di ottobre. Sabato scorso Repubblica ha scritto che gli a.d.

di TIM, CDP ed Enel (+0,0%) si sono incontrati subito dopo le vacanze di Natale per discutere dell'ipotesi di integrazione delle reti di Telecom e Open Fiber (OF, controllata pariteticamente da Enel e Cdp). Secondo il quotidiano il processo di vendita del 50% di OF in mano a Enel (e finora condotto da Telecom) è stato stoppato: sarà il gruppo elettrico a gestire direttamente l'operazione.



Al termine OF verrebbe integrata con INWIT (-0,7%), che a sua volta sta per essere fusa con Vodafone Towers. Tutto ciò allungherebbe i tempi per giungere al risultato finale, ovvero una rete unica a banda ultralarga.

Bancari in rosso. L'indice FTSE Italia Banche segna -0,8%, l'EURO STOXX Banks -0,9%.

A Milano Banca BPM -1,5%, UBI Banca -1,4%, FinecoBank -1,3%, UniCredit -0,8%.

Banca Generali, +1,5% a 30,70 euro, sale ed estende il rally scaturito dal test, all'inizio della scorsa settimana, a 28,00/28,50 euro dell'ex resistenza e della linea di tendenza che conduce il rialzo partito a fine 2018.



Il titolo ha superato i primi ostacoli candidandosi al ritorno sui massimi pluriennali a 32,10 toccati a metà novembre. Discese sotto 29,50 creerebbero invece le premesse per approfondimenti verso 28 e 26,50 (appoggio successivo sui decisivi 25,50).

Nexi +1,2% recupera dopo che venerdì l'azionista di maggioranza Mercury UK Holdco ha annunciato la vendita di 48,5 milioni di azioni (pari al 7,7% del capitale), scendendo al 52,4%.

Secondo indiscrezioni di stampa l'operazione potrebbe facilitare la fusione con SIA di cui si vocifera da tempo.

Positiva STM, +0,8% a 24,91 euro, in vista della firma dell'accordo "fase uno" tra USA e Cina, prevista per dopodomani 15 gennaio. Il titolo del gruppo dei semiconduttori si è dimostrato uno dei più sensibili agli alti e bassi della guerra commerciale tra Pechino e Washington.



Ricordiamo anche che STM pubblicherà i risultati del quarto trimestre 2019 il prossimo 23 gennaio. Infine, oggi Citigroup ha incrementato il target del titolo da 17 a 26 euro con giudizio neutral confermato.

Gli appuntamenti macroeconomici in programma oggi: nel Regno Unito alle 15:00 PIL (stima NIESR).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online