02/09/2019 17:55

Piazza Affari e BTP in buona forma su prospettiva Conte-bis. FTSE MIB +0,61%.

Mercati azionari europei in verde. Wall Street chiusa per festività (Labor Day), ma i future sui principali indici USA sono attivi e in leggero calo: S&P 500 -0,4%, Nasdaq 100 -0,4%, Dow Jones Industrial -0,4%. A Milano il FTSE MIB ha terminato a +0,61%, il FTSE Italia All-Share a +0,59%, il FTSE Italia Mid Cap a +0,43%, il FTSE Italia STAR a +0,37%.

BTP positivi, spread in deciso calo. Il rendimento del decennale segna 0,97% (chiusura precedente a 1,03%), lo spread sul Bund segna 167 bp (da 174) (dati MTS).



Il mercato apprezza l'ipotesi di formazione del governo Conte-bis a maggioranza PD-M5S: tra domani e dopodomani potrebbe essere annunciata la squadra dell'esecutivo.

Tra i dati macroeconomici pubblicati in giornata segnaliamo che secondo gli studi pubblicati da Markit, le condizioni operative del settore manifatturiero dell'eurozona continuano a peggiorare, seppur in lieve crescita dal valore più basso in sei anni e mezzo di luglio.

L'indice finale PMI manifatturiero dell'eurozona di agosto aumenta da 46,5 di luglio sino a raggiungere 47, il secondo valore più basso da aprile 2013. Fonti sentite da Reuters riferiscono che l'Italia dovrebbe chiudere il 2019 con un indebitamento netto all'1,9% del Pil anziché al 2,04% indicato lo scorso luglio, mentre il deficit 2020 è visto all'1,6% e comprende l'aumento dell'IVA da 23,1 miliardi di euro in programma dal prossimo gennaio.



Lo scorso aprile il ministero dell'Economia aveva fissato un obiettivo di deficit al 2,4% quest'anno e al 2,1% il prossimo. Il target del 2020 sarà fissato dal nuovo governo entro il 27 settembre, termine per il varo della Nota di aggiornamento al Def. PD e M5S intendono negoziare con le autorità europee al fine di ottenere l'ok all'aumento del deficit l'anno prossimo.

*Atlantia +2,39% *recupera terreno dopo il calo di venerdì.

Secondo indiscrezioni di stampa l'attuale scenario politico (probabile un governo Conte-bis a breve) sembra favorevole a un rinvio della presentazione (al momento fissata al 15 settembre) del piano industriale Alitalia elaborato dalla newco formata da FS, Delta e Atlantia. Altre fonti parlano di un accordo PD-M5S (la coalizione del nuovo governo Conte) sulla revisione delle concessioni autostradali in capo alla controllata ASPI con introduzione del sistema RAB (ma con correzioni): sul dossier della revoca la decisione dovrebbe invece spettare al premier sulla base di pareri giuridici.

*In rialzo Enel, +1,30% *a 6,68 euro, che resta a ridosso dei massimi da inizio 2008 a 6,7080 toccati venerdì.



Secondo indiscrezioni di stampa il gruppo è in gara per aggiudicarsi gli asset della distribuzione in Cile e Perù messi in vendita da Sempra Energy. Tra gli altri soggetti interessati ci sarebbero China Three Gorges, Engie, Grupo Energia de Bogota e il fondo I Squared Capital. Segnaliamo anche che Enel Green Power ("EGP"), attraverso la sua controllata indiana per le rinnovabili EGP India (la ex BLP Energy Private Limited), si è aggiudicata il diritto di siglare un contratto di fornitura di energia della durata di 25 anni per un parco eolico da 190 MW in India.



La capacità è stata assegnata nell'ambito dell'ottava tranche da 1,8 GW della gara eolica nazionale indetta dalla società governativa Solar Energy Corporation of India.

Segni positivi nel risparmio gestito grazie al clima favorevole sui mercati azionario e obbligazionario italiani: Azimut Holding +1,62%, Poste Italiane +1,06%, Banca Generali +1,41%.

Bene anche i farmaceutici: Recordati +1,86%, Diasorin +1,86%. Denaro sul settore lusso con Ferragamo +1,04%, Moncler +0,65%.

I bancari riducono i guadagni visti in mattinata nonostante il calo di rendimenti e spread: l'indice FTSE Italia Banche segna +0,45%. Il settore beneficia, così come l'obbligazionario, del favore con cui operatori e investitori guardano alla formazione del governo Conte-bis a maggioranza PD-M5S: tra domani e dopodomani potrebbe essere annunciata la squadra dell'esecutivo.



Brilla soprattutto Banca MPS +6,55%, seguita a distanza da UniCredit +0,54%, Intesa Sanpaolo +0,52%. In rosso Banco BPM -0,74%, UBI Banca -1,68%.

*CNH Industrial +0,66% *guadagna ulteriore terreno dopo il balzo di venerdì in scia a indiscrezioni sullo spin off di Iveco con successiva vendita a un gruppo asiatico.

Si ipotizza un annuncio nel capital market day di domani a New York.

Prevalgono i segni meno nel settore auto: l'indice EURO STOXX Automobiles & Parts segna -0,2% circa. A Milano Pirelli -0,32%, Piaggio -1,29%, Sogefi -1,44%. In lieve rialzo FCA +0,03%, mentre Ferrari +0,45% approfitta della vittoria di ieri di Charles Leclerc nel Gran Premio del Belgio.

Seduta volatile per Aeroporto Marconi di Bologna +1,21% che recupera rapidamente dal rosso iniziale e sale in territorio positivo.



Oggi è in programma il cda chiamato ad approvare i risultati del primo semestre. Il primo trimestre è andato in archivio con ricavi consolidati a 27,5 milioni di euro (+22,6% a/a), EBITDA a 8,3 milioni di euro (+33,7%), risultato netto a 3,5 milioni di euro, da 2,3 milioni del primo trimestre 2018 (+52,5%).

*Brilla Safilo, +9,09% *a 1,08 euro, che sale sui massimi da fine maggio in scia al rinnovo fino a dicembre 2025 dell'accordo di licenza eyewear con Hugo Boss.

Il titolo supera in modo deciso gli ostacoli in area 1 euro, operazione che determina un netto miglioramento dello scenario di breve/medio termine creando le premesse per un allungo verso il top del 7 maggio a 1,1840.

Debole Immsi -1,59% che non trae beneficio dall'approvazione dei dati del primo semestre 2019 da parte del cda: i ricavi consolidati al 30 giugno ammontano a 851 milioni di euro, in crescita del 9,9% a/a, l'EBITDA a 136,6 milioni di euro, +10,1% a/a e miglior risultato rilevato nel periodo dal 2007, il risultato netto consolidato risulta positivo per 12,8 milioni di euro, in crescita del 12% rispetto a 11,4 milioni di euro al 30 giugno 2018.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online