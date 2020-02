04/02/2020 17:50

Piazza Affari in accelerazione, mercati guardano oltre coronavirus. FTSE MIB +1,64%.

*Mercati azionari europei tonici. Wall Street in forte rialzo: *a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 +2,3%, NASDAQ Composite +1,8%, Dow Jones Industrial +1,7%. A Milano il FTSE MIB ha terminato a +1,64%, il FTSE Italia All-Share a +1,62%, il FTSE Italia Mid Cap a +1,53%, il FTSE Italia STAR a +1,50%.

Secondo l'ultimo report ufficiale a ieri i contagiati dal coronavirus in Cina hanno superato quota 20mila, con 425 decessi. Salgono però a 632 i pazienti curati e dimessi dagli ospedali.

BTP poco mossi, spread in calo. Il rendimento del decennale segna 0,95% (chiusura precedente a 0,96%), lo spread sul Bund segna 135 bp (da 139) (dati MTS).

Tra i dati macroeconomici pubblicati in giornata segnaliamo negli USA: ordini industriali dicembre +1,8% m/m da -1,2% m/m (atteso +1,2%).



Nell'eurozona: indice prezzi produzione dicembre -0,7% a/a da -1,4% (atteso -0,7%). Nel Regno Unito: indice IHS Markit/CIPS costruzioni gennaio a 48,4 punti da 44,4 punti (atteso 46,6 punti). In Italia: inflazione preliminare (NIC) gennaio +0,2% m/m da +0,2% m/m (atteso +0,1% m/m), +0,6% a/a da +0,5% a/a (atteso +0,5%).

Atlantia +4,11% sale sui massimi da settembre.

Il mercato scommette su soluzioni alternative alla revoca delle concessioni autostradali dopo le ultime notizie. L'Aiscat (Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori) ha deciso di ritirare il ricorso al Tar contro l'articolo 35 del decreto Milleproroghe, quello che riduce notevolmente l'indennizzo a carico dello Stato in caso di revoca.



Si tratta di una mossa conciliante mentre sono in corso trattative sottotraccia tra governo e Atlantia per arrivare a una soluzione alternativa. La scorsa settimana, dopo la pesante sconfitta dei 5 Stelle alle regionali, le possibilità di arrivare alla revoca sono scese drasticamente.

Bancari in forte progresso: *l'indice FTSE Italia Banche termina a +2,85% dopo il +1,41% di ieri, l'EURO STOXX Banks sale dell'1,9%.

In evidenza Banco BPM +3,50%, UBI Banca +3,91%, UniCredit +3,06%. *Intesa Sanpaolo +2,91% accelera al rialzo dopo la pubblicazione dei risultati 2019. L'utile netto dell'esercizio si attesta a 4,182 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 4,050 miliardi del 2018 (Banca Akros stimava 4,1 miliardi).



Nel quarto trimestre 2019 l'utile netto è calato a 872 milioni di euro da 1,044 miliardi del quarto trimestre 2018, ma ben al di sopra del consensus raccolto da Reuters pari a 760 milioni. Per il 2020 il management prevede, tenendo conto della plusvalenza Nexi, un risultato netto "ben al di sopra di quello del 2019", e in aumento anche senza la plusvalenza.

Banca MPS +5,55% balza in avanti grazie a indiscrezioni di stampa sulle trattative tra il Tesoro e la Commissione Europea sul progetto di de-risking di Rocca Salimbeni.



Si lavora a un'ipotesi di cessione di 9,7 miliardi di euro di crediti deteriorati ad Amco (ex SGA), meno di quanto ipotizzato in precedenza (da 11-12 miliardi fino all'ipotesi più ottimistica di 14,5, l'intera esposizione non performing al 30 settembre) ma a prezzi medi vicini a quelli iscritti a bilancio.

Il via libera di Bruxelles dovrebbe arrivare entro fine mese. L'operazione è finalizzata a rendere appetibile MPS e quindi favorire l'uscita del Tesoro dall'azionariato (ha il 68%).

*Ottime performance per gli industriali *Buzzi Unicem +3,60%, STM +3,53%, Prysmian +2,87%, CNH Industrial +3,31%, Leonardo +3,23%.



Secondo indiscrezioni di Reuters le autorità cinesi stanno approntando misure straordinarie per supportare l'economia del paese asiatico fortemente penalizzata dal coronavirus. La banca centrale potrebbe abbassare i tassi ufficiali nella riunione del 20 febbraio dopo l'iniezione di liquidità da circa 1700 miliardi di yuan (220 miliardi di euro) degli ultimi due giorni.

Le fonti sentite da Reuters riferiscono che il governo cinese sta decidendo se ridurre le stime di crescita 2020, attualmente al 6% circa: le conseguenze del virus potrebbero avere un impatto devastante sul PIL del primo trimestre.

*In verde i petroliferi *grazie al recupero del greggio dai minimi da fine 2018/inizio 2019 toccati nella notte.



Il future aprile sul Brent segna 55,00 $/barile (da 53,95), il future marzo sul WTI 50,65 $/barile (da 49,66). Il prezzo del petrolio è stato fortemente penalizzato dalla crisi del coronavirus: l'impatto sul PIL globale 2020 è stimato dagli economisti in -0,2/-0,3 per cento. Rappresentanti dell'OPEC dovrebbero incontrarsi a Vienna tra oggi e domani ed eventualmente decidere tagli alla produzione per sostenere il prezzo del greggio (fino a 1 milione di barili al giorno, secondo indiscrezioni).



A Milano Saipem +1,38%,Tenaris +2,10%, Eni +1,41%.

Acquisti sul risparmio gestito: migliora il sentiment sui mercati finanziari e i titoli del settore ne approfittano. A Milano Banca Generali +3,27%, Azimut Holding +2,97%, Anima Holding +1,46%, Banca Mediolanum +1,53%.

*Ferrari -2,30% *scivola in rosso dopo la pubblicazione dei dati 2019 e l'aggiornamento della guidance 2020.

I ricavi si attestano a 3.766 milioni di euro, in crescita del 10,1%, l'utile diluito adjusted per azione 3,71 euro (+9,1%). La guidance viene rivista al rialzo ma in misura inferiore rispetto alle attese: questo è l'elemento che ha fatto scattare le vendite. La casa di Maranello prevede per il 2020 ricavi netti a oltre 4,1 miliardi (da oltre 3,8 miliardi), utile diluito adjusted per azione a 3,90-3,95 euro (da oltre 3,40 euro), mentre le attese per il Free cash flow industriale peggiorano leggermente a maggiore/uguale a 0,4 miliardi (da maggiore di 0,4 miliardi).

In calo anche Nexi -1,35%, dopo il +4,92% messo a segno ieri grazie al riaccendersi delle speculazioni su ipotesi di consolidamento del settore dopo che Worldline ha annunciato l'acquisizione della francese Ingenico.



Oggi MF ha affermato che a breve il cda di SIA, società dei pagamenti controllata da Cdp, potrebbe approvare l'avvio del processo di quotazione. L'IPO, pur non giungendo inattesa, secondo diversi osservatori potrebbe complicare le parallele trattative in corso da tempo per una fusione con Nexi.

*Guala Closures +3,75% *in netto rialzo dopo l'annuncio dell'acquisizione delle attività di Closurelogic GmbH, produttore tedesco specializzato in chiusure in alluminio.

L'operazione, susseguente ad una procedura di insolvenza, prevede l'acquisizione degli assets materiali e immateriali dell'attività di Closurelogic GmbH, compreso l'immobile sito a Worms (sud di Francoforte) per un valore totale di 7,2 milioni di euro. Nel corso delle prossime due settimane verrà anche definito l'acquisto del magazzino di materie prime e prodotti finiti per un importo pari a circa 4,5 milioni.



Guala Closures è leader mondiale nella produzione di chiusure di sicurezza per alcolici e in alluminio per vino, nonché uno dei maggiori attori mondiali nella produzione e vendita di chiusure in alluminio per l'industria delle bevande.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online