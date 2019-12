18/12/2019 17:51

Piazza Affari in modalità festiva, FCA poco mossa dopo accordo vincolante PSA. FTSE MIB -0,01%.

Mercati azionari europei poco mossi. Wall Street in verde: a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 +0,2%, NASDAQ Composite +0,2%, Dow Jones Industrial +0,1%. A Milano il FTSE MIB ha terminato a -0,01%, il FTSE Italia All-Share a -0,08%, il FTSE Italia Mid Cap a -0,56%, il FTSE Italia STAR a -0,40%.

BTP in calo, spread poco mosso. Il rendimento del decennale segna 1,34% (chiusura precedente a 1,29%), lo spread sul Bund segna 158 bp (da 157) (dati MTS).

Tra i dati macroeconomici pubblicati in giornata segnaliamo che negli USA l'EIA (Energy Information Administration) ha comunicato che alla fine della scorsa settimana le scorte di petrolio hanno segnato una flessione di 1,085 milioni di barili, un calo leggermente inferiore a quello atteso dagli analisti (pari a 1,288 milioni di barili).



La settimana precedente le scorte avevano fatto segnare un incremento di 0,822 milioni di barili. Eurostat ha comunicato che nel mese di novembre il dato relativo all'Indice dei prezzi al consumo (CPI definitivo) è cresciuto dell'1% su base annuale risultando pari alle attese e in crescita dalla rilevazione precedente pari allo 0,7%.

In calo invece l'inflazione mensile (-0,3%) dopo la variazione positiva dello 0,1% della lettura precedente. Gli analisti avevano stimato un calo dello 0,3%. L'indice Core (esclusi i prezzi di energia, cibo, alcool e tabacco) è cresciuto dell'1,3% a novembre rispetto a un anno fa risultando in flessione dello 0,5% rispetto al mese precedente.



In Germania e' stato reso noto che l'indice IFO (fiducia delle imprese tedesche) relativo al mese di dicembre si e' attestato a 96,3 punti, superiore alle attese degli analisti e alla rilevazione precedente rispettivamente pari a 95,5 punti e 95 punti. Nel Regno Unito l'Ufficio Nazionale di Statistica (ONS) ha reso noto che l'indice dei prezzi al consumo ha mostrato, nel mese di novembre, una crescita dello 0,2% su base mensile dopo la flessione dello 0,2% a ottobre, risultando pari al consensus.



Su base annuale l'inflazione è cresciuta dell'1,5% pari alla rilevazione precedente ma superiore alle attese fissate su un incremento dell'1,4%.

*Si concretizzano le indiscrezioni della scorsa settimana secondo cui l'accordo per la fusione tra FCA (+0,04%) e PSA Peugeot (+1,4% a Parigi) sarebbe stato ufficializzato prima di Natale.

*Sale anche la controllante Exor +0,77%. E' stato infatti firmato oggi il "Combination Agreement vincolante che prevede una fusione paritetica (50/50) dei rispettivi business per creare il 4° costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi e il 3° in base al fatturato". Il closing è previsto in 12-15 mesi.



Confermati tutti i dettagli dell'operazione annunciata a fine ottobre tranne uno: la separazione della controllata Comau e la conseguente distribuzione delle azioni non avverrà prima della fusione (quindi a beneficio dei soli azionisti FCA) ma dopo, "a beneficio degli azionisti del nuovo gruppo".

Questo spiega la performance migliore in borsa di PSA Peugeot rispetto a FCA.

Petroliferi in ordine sparso nonostante il greggio sui massimi da metà settembre: bene Eni +0,85%, sottotono Tenaris -0,20% e Saipem -0,44%. Il future febbraio sul Brent ha toccato i 66,40 $/barile, il future gennaio sul WTI i 61 $/barile.

*Nexi, -2,13% *a 10,9420 euro, perde ulteriore terreno dopo il -3,45% di ieri (dopo aver toccato in avvio il nuovo massimo storico a 11,59 euro).



Il titolo nelle sedute precedenti aveva guadagnato nettamente terreno su indiscrezioni secondo cui Cdp sta spingendo per una fusione tra la controllata SIA (leader nel processing per carte di pagamento) e Nexi in funzione difensiva contro una possibile offerta della francese Wordline su SIA. Il Sole 24 Ore di sabato è tornato sul tema della possibile fusione con SIA: il cda di quest'ultima è stato ridisegnato dalla controllante Cdp con l'obiettivo di procedere a un'IPO o più probabilmente a un'operazione straordinaria con Nexi.

STM -1,64% debole con il settore europeo.



In rosso anche ASML -0,5%, Infineon -1,3%, AMS -1,3%. In controtendenza Dialog Semiconductor +1,5%. Poco mosso il comparto americano: l'indice di riferimento SOX è in parità.

Panariagroup, -6,67% a 1,5120 euro, perde nettamente terreno e completa il testa e spalle ribassista in formazione dalla seconda metà di novembre.

Il titolo rischia il ritorno sui supporti attivi tra settembre e ottobre a 1,35 euro circa con appoggio successivo sul minimo pluriennale a toccato a 1,19 nel maggio scorso. Segnali di forza al ritorno oltre la neckline del T&S a 1,63/1,64, prologo a un attacco all'importante riferimento a 1,75.

Mondo TV +10,89% tocca i massimi da dicembre 2018 e porta a oltre +40% il progresso delle ultime tre sedute in scia ai dati preconsuntivi dell'esercizio 2019 e alle prospettive di ulteriore crescita nel 2020.



Inoltre il principale azionista Giuliana Bertozzi ha acquistato ulteriori azioni portandosi al 20,03% dal 18,31%. L'azionista "ha precisato di aver proceduto agli acquisti in quanto ritiene l'acquisto di azioni della Mondo TV un valido investimento ai valori attuali e che non esclude che gli acquisti possano continuare nei prossimi sei mesi, senza peraltro avere volontà di modificare l'assetto di controllo e gestionale della società.

L'azionista di maggioranza relativa ha infatti espresso la propria fiducia nel management attuale e ha sottolineato che non intende integrare né modificare gli organi di amministrazione e controllo della Società".

*TraWell +5,26% *in deciso rialzo grazie all'accordo triennale stipulato dalla controllata Wrapping Service per la fornitura della propria offerta integrata di servizi presso l'aeroporto internazionale di Nizhniy Novgorod (GOJ), uno dei 7 aeroporti del gruppo di scali più dinamici ed in forte sviluppo della Federazione Russa.

