Piazza Affari in recupero, bene Nexi e bancari. FTSE MIB +0,96%.

Mercati azionari europei positivi. Wall Street in netto rialzo: a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 +1,0%, NASDAQ Composite +1,5%, Dow Jones Industrial +0,9%. A Milano il FTSE MIB ha terminato a +0,96%, il FTSE Italia All-Share a +0,89%, il FTSE Italia Mid Cap a +0,40%, il FTSE Italia STAR a +0,71%.

I casi accertati di infezione da coronavirus in Cina salgono a 17mila, i decessi a 361. I virologi dell'ospedale Spallanzani di Roma hanno isolato il virus: questo permetterà di "perfezionare i metodi diagnostici esistenti ed allestirne di nuovi" e di capire in tempi rapidi se una persona è infettata o meno.

BTP e spread in indebolimento. Il rendimento del decennale segna 0,96% (chiusura precedente a 0,94%), lo spread sul Bund segna 139 bp (da 137) (dati MTS).

*Tra i dati macroeconomici pubblicati in giornata segnaliamo negli USA: indice ISM manifatturiero gennaio *a 50,9 punti da 47,8 punti (atteso 48,5); spesa per costruzioni edili dicembre -0,2% m/m da +0,7% m/m R (atteso +0,5%).



Nell'eurozona: indice Markit PMI settore manifatturiero gennaio a 47,9 punti da 46,3 (atteso 47,8). In Italia: indice Markit PMI manifatturiero a 48,9 punti da 46,2 punti (atteso 47,5 punti).

Nexi +4,92% a 13,4320 euro (top intraday a 13,5720), si porta a un passo dal record storico toccato mercoledì scorso a 13,60 euro grazie al riaccendersi delle speculazioni dopo che Worldline (+0,5%) ha annunciato l'acquisizione della francese Ingenico (+17,2%) con una valutazione complessiva di 7,8 miliardi di euro.



L'operazione crea il quarto gruppo mondiale nei pagamenti elettronici e il primo in Europa. Su Nexi da tempo circolano indiscrezioni relative a un'integrazione con SIA. La scorsa settimana Il Sole 24 Ore ha scritto che SIA dovrebbe a breve scegliere l'advisor per la quotazione in borsa (possibile entro fine anno), ma sta anche valutando un'alternativa per sbarcare a Piazza Affari: la fusione con Nexi.

Il quotidiano ha aggiunto che l'integrazione è favorita anche dal contesto politico.

Prysmian +3,98% guadagna terreno dopo il lancio della gamma di minicavi Sirocco High Density: offrono i diametri minori e la maggiore densità di fibre possibili per minicavi. Ricordiamo anche che la scorsa settimana Tamburi Investment Partners ha superato la soglia del 5% di Prysmian.



Ad oggi TIP detiene direttamente e tramite la controllata Clubtre complessivamente n. 13.417.436 azioni di Prysmian, rappresentative del 5,004% del capitale sociale.

Bancari in recupero dopo la netta flessione delle due sedute precedenti. L'indice FTSE Italia Banche segna +1,41%, l'EURO STOXX Banks +0,7%.

Bene Mediobanca +2,24%, FinecoBank +2,27%, Intesa Sanpaolo +1,76% (domani i dati dell'esercizio 2019). In controtendenza BPER Banca -0,82% che invece prolunga la correzione e scende sui minimi da novembre.

Prospettive positive per Amplifon +1,56% nonostante la debolezza vista nella parte finale della scorsa settimana determinata dal peggioramento del clima sui mercati finanziari per il coronavirus cinese.



Il gruppo può guardare con ottimismo al futuro dato che il mercato degli apparecchi acustici dovrebbe approfittare del trend di lungo termine di progressivo invecchiamento della popolazione mondiale: Amplifon ha una quota globale dell'11% nel settore. Il consensus degli analsti prevede per il 2019 ricavi a 1,716 miliardi di euro (1,857 per il 2020), EBITDA ricorrente a 301 milioni (338), EPS adjusted a 0,59 euro (0,70).

I risultati dell'esercizio 2019 verranno presentati il 4 marzo.

Petroliferi in rosso, il greggio scende sui minimi da dicembre 2018/gennaio 2019. Il future aprile sul Brent al momento segna 54,80 $/barile circa, il future marzo sul WTI 50,40 $/barile circa. Eni -0,38%, Saipem -1,63%, Tenaris -1,16%.

*Telecom Italia -0,99% *perde ulteriore terreno dopo il -3,68% di venerdì e scivola sui minimi da fine agosto.



L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Antitrust) "ha irrogato una sanzione per complessivi 228 mln di euro a Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre accertando un'intesa anticoncorrenziale relativa al repricing effettuato nel ritorno alla fatturazione mensile", "Tale coordinamento era sotteso a mantenere il prezzo incrementato, vanificando il confronto commerciale e la mobilità dei clienti".

Ascopiave +2,38% estende il rally di venerdì (+8,87%) e tocca a 4,58 euro il nuovo massimo storico.



Il titolo continua ad approfittare delle decisioni di Hera +0,24% e A2A +0,64% di acquistare importanti quote nell'utility. Hera ha acquistato il 2,5% del capitale di Ascopiave da Amber. L'operazione è stata condivisa con Asco Holding (azionista di controllo con il 51%) e costituisce un rafforzamento della partnership avviata con l'operazione conclusa lo scorso dicembre e verrà seguita da una operazione simile da parte di Ascopiave.

Venerdì pomeriggio A2A ha annunciato l'acquisto del 4,16% di Ascopiave, operazione che "si inquadra nell'ambito della più ampia strategia di presenza di A2A in Veneto e di dialogo con il territorio".

Tod's +2,14% in verde. Anche venerdì il titolo si era mosso al rialzo (pur terminando ben al di sotto dei massimi intraday) grazie ai segnali positivi emersi dai dati preliminari di vendita relativi all'esercizio 2019.



I ricavi si sono attestati a 916,1 milioni di euro (-2,6% a/a, -3,7% a cambi costanti), in calo rispetto al 2018 ma meglio dei 909 milioni (-3,3% a/a) del consensus. Da segnalare il segno positivo (+1,7% a/a, superiore alle attese) registrato nel quarto trimestre.

Landi Renzo +4,29% in buona forma dopo l'accordo di collaborazione con Snam4Mobility, controllata di Snam e operatore infrastrutturale di riferimento nel settore dei trasporti a gas naturale e biometano, per dare impulso alla mobilità sostenibile a CNG (gas naturale compresso) in Italia.



Sulla base dell'accordo Landi Renzo si occuperà di realizzare la conversione a gas naturale dei modelli di automobili individuati insieme a Snam4Mobility come più idonei a dare impulso alla diffusione del CNG nella mobilità.

