25/02/2020

Piazza Affari in recupero dai minimi. FTSE MIB -0,15%.

*Il FTSE MIB segna -0,15%, il FTSE Italia All-Share -0,09%, il FTSE Italia Mid Cap +0,29%, il FTSE Italia STAR +0,37%.

L'epidemia di coronavirus si estende in Italia: 280 casi di contagio totali con sette vittime. Due casi in Toscana e uno in Sicilia.

BTP e spread deboli.* Il rendimento del decennale segna 0,99% (chiusura precedente a 0,95%), lo spread sul Bund segna 148 bp (da 143) (dati MTS).

*Mercati azionari europei in rosso: *Euro Stoxx 50 -0,5%, FTSE 100 -0,7%, DAX -0,4%, CAC 40 -0,4%, IBEX 35 -0,9%.

*Circa un'ora e mezza prima dell'apertura di Wall Street i future sui principali indici USA sono positivi: S&P 500 +0,4%, Nasdaq 100 +0,6%, Dow Jones Industrial +0,4%.

Bancari in ulteriore flessione: *l'indice FTSE Italia Banche segna -0,55% dopo il -5,41% di ieri.



I titoli del comparto sono penalizzati dal possibile ulteriore rallentamento della crescita economica italiana causato dalla crisi del coronavirus: settori come turismo e commercio al dettaglio potrebbero andare in crisi. Negative Banco BPM -2,3%, FinecoBank -1,1%, UniCredit -0,6%.

Diasorin, -2,8% a 107,50 euro, in netto ribasso.

Berenberg ha ridotto il target sul titolo a 113 euro.

Deboli Buzzi Unicem -1,7% e Cementir -1,0%. La crisi del coronavirus potrebbe determinare un ulteriore rallentamento della già asfittica congiuntura economica italiana. Il settore costruzioni e materiali per l'edilizia appare particolarmente esposto al rischio.

Juventus FC -0,3% riduce le perdite dopo il -11,83% accusato ieri.



L'epidemia di coronavirus ha spinto le autorità a decidere che le prossime partite di calcio nelle zone più a rischio vengano giocate a porte chiuse, senza incassi da biglietti e quindi con un danno economico notevole per le società calcistiche.

Buona performance per CNH Industrial +2,5% nonostante il -11,5% delle immatricolazioni di veicoli commerciali a gennaio nell'Unione Europea.

Il titolo era in netto calo già da metà gennaio in scia alle notizie sul coronavirus in Cina e alle conseguenze negative sulle transazioni internazionali. Possibile quindi che gran parte degli effetti negativi del virus sia già stata scontata. Situazione simile anche per Ferragamo +1,7% e Tod's +4,1%.

*Nexi +2,7% *tenta un rimbalzo nonostante le indicazioni di Mastercard (-4,42% ieri al NYSE e -2,1% nel pre-market).



Il gruppo americano delle carte di credito ha comunicato che prevede un calo dei 2-3% dei ricavi nel primo trimestre rispetto alla guidance precedente nel caso in cui la crisi del coronavirus dovesse persistere. La crescita dei ricavi 2020 è attesa nella parte bassa della fascia 10-20 ("low end of the low teens") per cento se l'impatto dell'epidemia fosse limitato al primo trimestre.

La crisi del coronavirus sta avendo effetti negativi sugli acquisti dei turisti e sull'e-commerce.

*OVS +4,2% *rimbalza dopo il -12,94% accusato ieri. Il gruppo ha un'attività basata su grandi centri commerciali dove la diffusione del coronavirus potrebbe essere maggiore. Il rischio quindi è che le persone disertino i punti vendita OVS nelle prossime settimane.



Il recupero di oggi ridimensiona parzialmente questo scenario.

Autogrill +2,1% in verde dopo il tonfo di ieri (-12,74%) in scia alle notizie relative alla diffusione del coronavirus in Italia. I rischi di contagio potrebbero indurre le persone a ridurre gli spostamenti autostradali e via stazioni ferroviarie/aeroporti.

Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia. In Europa è presente in 21 aeroporti, 520 aree di servizio, 139 stazioni ferroviarie e 87 tra città, fiere, musei e centri commerciali.

Gli appuntamenti macroeconomici in programma oggi pomeriggio: negli USA alle 15:00 indice FHFA (prezzi abitazioni) e* indice S&P-Case/Shiller (prezzi abitazioni), alle 16:00 indice fiducia consumatori (Conference Board) e indice Richmond Fed (manifatturiero),* alle 22:30 scorte petrolio settimanali (API).

Fonte: News Trend Online

Fonte: News Trend Online