20/04/2020 15:04

Piazza Affari in rosso con Campari e petroliferi. Sale lo spread. FTSE MIB -1,2%.

*Il FTSE MIB segna -1,2%, il FTSE Italia All-Share -1,0%, il FTSE Italia Mid Cap +0,3%, il FTSE Italia STAR +1,1%.

BTP e spread in peggioramento.* Il rendimento del decennale segna 1,95% (chiusura precedente a 1,82%), lo spread sul Bund 241 bp (da 230) (dati MTS).

*Mercati azionari europei in rosso: *Euro Stoxx 50 -1,0%, FTSE 100 -0,8%, DAX -1,2%, CAC 40 -0,9%, IBEX 35 -2,1%.

*Circa mezz'ora prima dell'apertura di Wall Street i future sui principali indici americani sono negativi: S&P 500 -1,8%, NASDAQ 100 -0,9%, Dow Jones Industrial -2,0%.

I mercati azionari invertono la rotta a fine mattinata dopo la pubblicazione del rapporto mensile della Bundesbank: *l'economia tedesca è entrata in una fase di profonda recessione dalla quale non uscirà rapidamente.



"Una ripresa rapida e robusta è piuttosto improbabile dalla prospettiva attuale", secondo gli economisti della banca centrale tedesca, e sarà vincolata alla scoperta e diffusione di un vaccino contro il virus.

*Petroliferi negativi in scia al greggio: *i future giugno segnano per il Brent 26,40 $/barile, per il WTI 22,10 $/barile, sui minimi dal 2001-2002.

A Milano Eni -3,6%, Saipem -2,2%, Tenaris -2,5%. Su Eni pesa anche la decisione di Jefferies di peggiorare la raccomandazione sul titolo da buy a hold.

Campari -3,7% a 6,6920 euro. Morgan Stanley riavvia la copertura sul titolo con raccomandazione underweight e target a 5,70 euro. Secondo gli analisti della banca americana le misure di distanziamento sociale potrebbero danneggiare il settore beverage più di quanto previsto inizialmente.



Sul titolo oggi pesa anche lo stacco del dividendo da 0,0550 euro per azione. Venerdì scorso Campari ha invece annunciato l'avvio di trattative in esclusiva con la francese SARL FICOMA, holding familiare di Francis Tribaut, per l'acquisizione di una partecipazione dell'80%, e nel medio termine la totalità del capitale azionario, di SARL Champagne Lallier.

Se portata a termine con successo, l'operazione segnerebbe l'ingresso della prima società italiana nella categoria dello Champagne.

Amplifon +5,7% a 20,84 euro, scatta in avanti, rompe resistenza a 19,90 e si candida per il test dei 23,20. A 19,90 si colloca il lato alto della figura di forma triangolare disegnata dal top del 24 marzo, un "pennant".



Il "pennant" e' una figura di continuazione (interrompe quindi un movimento solo temporaneamente permettendogli poi di continuare) che si pone spesso a meta' circa dell'intero movimento. In base a questa osservazione il target del rialzo potrebbe porsi a 23,20 euro circa.

DiaSorin +4,8% rimbalza dopo la flessione di venerdì causata dall'annuncio di Roche sul test sierologico per individuare la presenza di anticorpi nei pazienti contagiati da Covid-19 e dall'accusa dell'azienda lodigiana TechnoGenetics di aver siglato un accordo esclusivo illegittimo con il San Matteo di Pavia e la Regione Lombardia sui test.



Nel fine settimana DiaSorin ha annunciato di "aver marcato CE il test LIAISON® SARS-CoV-2 S1/S2 IgG e di essere pronta alla sottomissione del test alla Food and Drug Administration per ottenerne l'approvazione ad uso di emergenza (EUA) sul territorio statunitense".

Juventus FC +11,9% in forte rialzo grazie alle indiscrezioni di calciomercato.

Si ipotizza la rescissione del contratto di Gonzalo Higuain (che preferirebbe restare in Argentina e non fare ritorno in Europa) e l'arrivo di Mauro Icardi dal PSG. Il presidente della Figc Gabriele Gravina ha dichiarato a Che Tempo Che Fa che punta a far ripartire la Serie A auspicabilmente a giugno, lasciando al Governo la responsabilità di un eventuale stop ai campionati: "Fermarsi oggi sarebbe un disastro".



Intanto sabato scorso la commissione medica della Federcalcio ha consegnato il protocollo per la ripresa degli allenamenti ai ministri dello Sport e della Salute, in attesa di un via libera per la ripartenza del campionato.

Giglio Group +17,0% accelera in scia all'accordo quadro a tempo indeterminato con Sinopharm, uno dei più grandi gruppi farmaceutici al mondo, quotato alla Borsa di Hong Kong.

Giglio Group amplia in tal modo la propria attività al settore Healthcare, che diviene stabilmente, attraverso le sue piattaforme digitali già dedicate a Fashion, Design e Food, una nuova linea di business (nuovo sito B2C all'indirizzo www.gigliosalute.it). La partnership con Sinopharm permette a Giglio Group di collaborare, oltre all'importazione di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine chirurgiche, FFP2 ed FFP3, gel disinfettanti, guanti, tute e occhiali protettivi, anche "alla distribuzione degli innovativi Kit per i TEST di rilevazione anticorpi Covid-19, denominati Sars Cov-2 Antibody Assay Kit".

Sogefi +6,5% a 0,9080 euro.



Banca IMI conferma la raccomandazione hold sul titolo con target sotto revisione in attesa dei risultati del primo trimestre che saranno esaminati oggi dal cda. Secondo gli analisti l'impatto del Covid-19 sui conti del gruppo attivo nella componentistica per l'automotive sarà parziale, dato che i giorni di stop alla produzione sono stati solo 10.

Peggio andrà invece nel secondo trimestre, con il lockdown in Europa, USA e Sudamerica.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online