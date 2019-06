05/06/2019 15:03

Piazza Affari negativa: Commissione UE raccomanda procedura di infrazione. Sale lo spread. FTSE MIB -0,90%.

*Il FTSE MIB segna -0,90%, il FTSE Italia All-Share -0,72%, il FTSE Italia Mid Cap +0,57%, il FTSE Italia STAR +0,92%.

BTP in netto calo e spread in rialzo:* il rendimento del decennale sale al 2,59% (massimo intraday a 2,63%) dalla chiusura di ieri a 2,50%, lo spread segna 281 bp da 271 (massimo intraday a 285).

La Commissione Europea, nel rapporto sul debito italiano, ritiene che l'Italia abbia violato le regole di bilancio UE e quindi raccomanda una procedura di infrazione per debito eccessivo. I ministri finanziari europei UE hanno tempo fino al 19 giugno per decidere se avviare la procedura. Quest'ultima potrebbe portare a sanzioni o una supervisione fiscale.

I mercati azionari europei incerti: Euro Stoxx 50 invariato, FTSE 100 +0,2%, DAX invariato, CAC 40 +0,3%, IBEX 35 invariato.

Pochi minuti prima dell'apertura di Wall Street i future sui principali indici USA sono positivi: S&P 500 +0,3%, Nasdaq 100 +0,5%, Dow Jones Industrial +0,3%.

Le vendite si concentrano sui bancari, particolarmente sensibili alle oscillazioni dei titoli del debito pubblico italiano.



L'indice FTSE Italia Banche segna -2,4%. Sotto pressione UniCredit -3,7%, Banco BPM -3,0%, BPER Banca -2,5%, UBI Banca -2,4%, Intesa Sanpaolo -2,3%.

In rosso anche i petroliferi Eni -1,1% e Tenaris -2,1% con il greggio che oscilla poco sopra i minimi da febbraio.

In netta controtendenza Saipem +3,2% dopo la notizia dell'aggiudicazione, in joint venture con McDermott International e Chiyoda Corporation, del contratto EPC per l'ingegneria e la costruzione di un progetto GNL onshore in Mozambico per contro di Anadarko.



La quota di competenza di Saipem ha un valore ad oggi pari a circa 6 miliardi di dollari (5,31 miliardi di euro). A fine marzo il portafoglio ordini residuo di Saipem aveva un valore di 12,98 miliardi di euro.

*Debole FCA -1,3%. *Il cda di Renault -0,1% iniziato ieri con all'ordine del giorno l'analisi della proposta di fusione avanzata dal Lingotto è stato aggiornato a oggi pomeriggio per "continuare a studiare con interesse la possibilità di tale combinazione e di estendere la discussione sul tema".



Secondo indiscrezioni di ieri FCA e il governo francese hanno trovato un compromesso sul progetto di fusione con Renault. Oggi il ministro dell'economia francese, Bruno Le Maire ha dichiarato che Parigi è favorevole all'operazione ma non a qualsiasi condizione. Lo Stato francese ha il 15% di Renault.

Juventus Football Club +3,2% in ottima forma a fine mattinata grazie alle indiscrezioni di Bloomberg: Kathryn Mayorga avrebbe firmato il "Voluntary dismissal" un mese fa presso la corte di stato di Las Vegas, di fatto ritirando le accuse di stupro nei confronti di Cristiano Ronaldo.



Non è dato sapere se alla base del ritiro delle accuse ci sia un accordo economico con il calciatore bianconero. Per quanto riguarda il futuro allenatore della Juventus, sembra ormai questione di ore l'accelerazione decisiva per Maurizio Sarri, attuale tecnico del Chelsea.

*Segni positivi nel settore lusso: *LVMH +2,1%, Richemont +2,7%, Hermès +1,2%.

A Milano Salvatore Ferragamo +3,3%, Moncler +2,1%, Brunello Cucinelli +0,7%.

Atlantia +1,8% recupera terreno dopo la flessione di ieri (in netta controtendenza con il mercato). A far scattare le vendite erano state le indiscrezioni sull'accordo raggiunto tra Lega e M5S sul decreto sblocca-cantieri, indiscrezioni che poi sono state confermate.



In particolare si parlava dell'inserimento nel decreto di un emendamento dell'M5S che rende più facile la revoca delle concessioni autostradali: si attendono maggiori informazioni sull'effettiva presenza nel decreto di questo emendamento.

*Acquisti sugli industriali: *l'indice FTSE Italia Industria segna +0,6%.

In evidenza le medie capitalizzazioni con Biesse +6,3%, GIMA TT +5,2%, Maire Tecnimont +4,0%, IMA +3,6%, Zignago Vetro +2,6%.

I dati macroeconomici in programma oggi: negli USA alle 15:45 indice Markit PMI non manifatturiero finale, alle 16:00 indice ISM non manifatturiero, alle 16:30 scorte petrolio settimanali (EIA), alle 20:00 Beige Book (Fed).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online