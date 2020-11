27/11/2020 17:51

Piazza Affari positiva in chiusura di settimana. FTSE MIB +0,68%.

*Mercati azionari europei in rialzo. Wall Street positiva: *a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 +0,3%, NASDAQ Composite +1,0%, Dow Jones Industrial +0,1%. A Milano il FTSE MIB ha terminato a +0,68% (performance settimanale +2,97%), il FTSE Italia All-Share a +0,62%, il FTSE Italia Mid Cap a +0,27%, il FTSE Italia STAR a +1,03%.

BTP e spread in leggero miglioramento. Il rendimento del decennale segna 0,56% (chiusura precedente a 0,57%), lo spread sul Bund 113 bp (da 115) (dati MTS).

*Tra i dati macroeconomici pubblicati in giornata segnaliamo nell'eurozona: indice fiducia consumatori finale novembre -17,6 punti *da -15,5 (atteso -17,6); indice fiducia economica novembre 87,6 punti (consensus 86,5, precedente 91,1 R).



In Francia: PIL 3° trimestre (finale) +18,7% t/t da +13,7% (atteso +18,2%). In Italia: indice fiducia imprese novembre 90,2 punti (consensus 93,5, precedente 94,7 R); indice fiducia consumatori novembre 98,1 punti (consensus 99,0, precedente 101,7 R).

Acquisti su Telecom Italia +1,57% e Mediaset +3,60%. MF scrive che il CEO di Vivendi +0,2% (primo azionista di Telecom e secondo di Mediaset), Arnaud de Puyfontaine, in un incontro con esponenti di governo avrebbe chiesto la modifica delle norme che regolano i settori media e telecomunicazioni, arrivando a chiedere la sospensione della Golden Share, per agevolare operazioni straordinarie.

Telecom approfitta anche del via libera dell'antitrust europeo al conferimento in FiberCop della rete secondaria e del contestuale ingresso di KKR (37,5%) e Fastweb (4,5%).



FiberCop è stata creata con l'obiettivo di integrarsi con Open Fiber e creare la rete unica nazionale in fibra. A tal proposito, secondo indiscrezioni di stampa Enel +0,38% potrebbe prendere una decisione sulla vendita del 50% on Open Fiber nel cda in programma il 17 dicembre: l'uscita di scena di Enel (in tutto o in parte, questo non è ancora chiaro) dovrebbe essere il passaggio necessario per arrivare alla rete unica.

Hera +2,85% tocca i massimi da fine settembre.

Il gruppo ha collocato un'obbligazione a 10 anni da 500 milioni di euro. La domanda è stata pari a quattro volte l'offerta e il rendimento è stato pari al Mid Swap Rate +60 basis point.

Sale BPER Banca +1,75%. I requisiti prudenziali sono stati confermati: gli attuali coefficienti patrimoniali "risultano significativamente superiori ai requisiti patrimoniali minimi richiesti dalla BCE".

Bene Prysmian +2,67%. Il gruppo ha attivato una procedura giudiziaria nei confronti di Emtelle UK Limited ai fini di accertare la violazione di alcuni suoi brevetti nel Regno Unito.

*DiaSorin +2,13% *guadagna terreno dopo i dubbi sollevati da alcuni studiosi sulla consistenza dei test che hanno stabilito un'efficacia del 90% del vaccino anti-Covid sviluppato da Oxford e AstraZeneca +0,3%.



Pascal Soriot, CEO di AstraZeneca, ha dichiarato a Bloomberg che sarà necessario un nuovo test per validare il precedente. DiaSorin si muove in controtendenza rispetto alle notizie sui vaccini in quanto è attiva nella produzione di test molecolari (i tamponi) per rilevare la positività al virus.

In rosso Webuild -1,84% dopo la presentazione della guidance 2020 e delle linee strategiche e proiezioni economico-finanziarie 2020-2023 post acquisizione di Astaldi.

Per il 2020 sono previsti: Backlog costruzioni a circa € 33 miliardi (equivalente a oltre 5 anni di produzione); ricavi a € 5,7-6,0 miliardi (includendo il badwill stimato ammontano a ca. € 6,2-6,5 miliardi); EBITDA margin a 4,0% -5,0% (includendo il badwill stimato ammonta a oltre l'11%); indebitamento netto a € 0,6–0,8 miliardi.

*Fiera Milano +4,36% *sale sui massimi da luglio.



Ieri è stato reso noto che il Salone del Mobile 2021 (la più importante manifestazione al mondo del settore) si terrà tra il 5 e il 10 settembre presso i quartieri fieristici di Fiera Milano.

