09/01/2020 15:14

Piazza Affari positiva, mercati più distesi dopo parole Trump su Iran. FTSE MIB 0,86%.

*Il FTSE MIB segna +0,86%, il FTSE Italia All-Share +0,93%, il FTSE Italia Mid Cap +1,43%, il FTSE Italia STAR +1,73%.

BTP positivi, spread in netto calo.* Il rendimento del decennale segna 1,38% (chiusura precedente a 1,41%), lo spread sul Bund segna 161 bp (da 167) (dati MTS).

*Mercati azionari europei in progresso: *Euro Stoxx 50 +0,6%, FTSE 100 +0,5%, DAX +1,2%, CAC 40 +0,3%, IBEX 35 +0,0%.

Circa mezz'ora prima dell'apertura di Wall Street i principali indici USA sono positivi: S&P 500 +0,3%, Nasdaq 100 +0,6%, Dow Jones Industrial +0,4%.

Borse positive e materie prime in calo dopo le dichiarazioni di ieri di Donald Trump: il presidente USA ha affermato che non è intenzionato a utilizzare la superiorità militare americana contro l'Iran, ma inasprirà le sanzioni economiche.



Trump ha anche ipotizzato un accordo con Teheran sul nucleare per far prosperare il Paese. Di fatto è stato scongiurato, almeno per il momento, il rischio di una guerra in Medio Oriente.

A Milano brillano i titoli del risparmio gestito. In evidenza Azimut Holding +4,8% che accelera al rialzo dopo che il gruppo ha comunicato che, sulla base dei primi dati di sintesi e delle stime dei risultati del 2019, "prevede di chiudere il 2019 con il miglior utile netto consolidato della storia del Gruppo, compreso fra i € 360 e i 370 milioni" contro i 300 di target del piano 2015-2019.



Inoltre si stima "un'utile netto per il 2020 di almeno € 300 milioni rispetto al range € 250-300mln indicato durante l'Investor Day del 4 giugno 2019".

Molto bene anche Banca Generali +3,6%, Anima Holding +2,1%, Banca Mediolanum +3,4%. Tra i titoli del comparto possiamo annoverare anche FinecoBank +3,5% che nel mese di dicembre ha realizzato una raccolta netta pari a € 721 milioni di euro, oltretutto "di grande qualità, con un asset mix che evidenzia un'ulteriore accelerazione nel processo di conversione della clientela verso il risparmio gestito.



Nel 2019 la componente gestita balza infatti al 56% della raccolta complessiva dal 36% a cui si attestava al termine del 2018".

STM +3,1% tocca a 25,50 euro i massimi dal dicembre 2002. JP Morgan conferma la raccomandazione overweight e incrementa il target da 22 a 30 euro. Il titolo approfitta anche dell'ottima intonazione del settore: ASML +1,0%, Infineon +1,9%, AMS +3,6%, Dialog Semiconductor +3,3%.

Il produttore di microchip taiwanese United Microelectronics Corporation ha comunicato che a dicembre i ricavi sono saliti del 17,43% a/a, confermando la tendenza positiva di ottobre (+15,98%) e novembre (+20,23%). STM pubblicherà i risultati del quarto trimestre 2019 il prossimo 23 gennaio.

Sale Amplifon +2,5% che consolida la propria presenza in Australia, dove è attiva tramite National Hearing Care, con l'acquisizione di Attune Hearing, società fondata a Brisbane attiva nei servizi audiologici omnicomprensivi e "specializzata nell'offerta di soluzioni uditive, servizi diagnostici completi, impianti cocleari e altri servizi da oltre 30 anni", tramite una rete distributiva di circa 55 punti vendita collocati nelle aree più popolate del Paese.



L'operazione comporta un cash-out pari a circa 55 milioni di dollari australiani (pari a circa 34 milioni di euro). Attune, nell'esercizio chiuso il 30 giugno 2019, ha riportato ricavi per circa 30 milioni di dollari australiani (pari a circa 18 milioni di euro). Amplifon, combinando il business retail di National Hearing Care con la struttura medicale integrata di Attune, punta a "replicare il modello a doppio marchio di successo che abbiamo in Nuova Zelanda con Bay Audiology e Dilworth Hearing".



Il perfezionamento dell'operazione è attualmente atteso entro la fine del primo trimestre del 2020 dopo l'ottenimento delle autorizzazioni regolatorie necessarie.

Petroliferi in flessione: Saipem -2,1%, Tenaris +0,1%, Eni -0,4%. Il greggio corregge dai massimi da aprile/maggio toccati nella notte di ieri e scende sui minimi da metà dicembre dopo le parole distensive di Donald Trump.

Il presidente USA ieri ha affermato che non è intenzionato a utilizzare la superiorità militare americana contro l'Iran, ma inasprirà le sanzioni economiche. Di fatto è stato scongiurato, almeno per il momento, il rischio di una guerra in Medio Oriente e il conseguente ulteriore balzo del petrolio.



Il future marzo sul Brent segna 65,10 $/barile, il future febbraio sul WTI 59,35 $/barile.

Seduta incerta per Atlantia, -0,5% dopo il rally di ieri. Dopo Moody's anche Fitch ha ridotto il rating di Autostrade per l'Italia da "BBB+" a "BB+" , quello di Atlantia da "BBB" a "BB" e quello di Aeroporti di Roma da "BBB+" a "BBB-".

I giudizi sui meriti di credito delle società sono posti in rating watch negative e le revisioni seguono le modifiche introdotte dal Decreto Milleproroghe nei contratti delle concessionarie autostradali. Secondo indiscrezioni di stampa la via per evitare la revoca delle concessioni autostradali potrebbe essere quella della maxi-multa.



Fonti vicine all'M5S sentite da Reuters riferiscono che non è un'ipotesi che i pentastellati prendono in considerazione: l'obiettivo resta la revoca. Il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli ha dichiarato a Repubblica che la proposta di Autostrade per l'Italia di "investire" 700 milioni per la riduzione dei pedaggi è insufficiente.

De Micheli ha affermato che si aspettava "una riduzione significativa delle tariffe ai caselli senza modificare il piano di maggiori investimenti per la rete e la manutenzione".

Bel progresso per ASTM +4,5% a 27,08 euro. Mediobanca riavvia la copertura sul titolo con giudizio outperform e target a 32,90 euro.



La controllata Autstrada dei Fiori ha comunicato oggi che tutti i lavori di costruzione del nuovo viadotto Madonna del Monte, investito dalla frana dello scorso 24 novembre, saranno ultimati "entro il prossimo 7 marzo compatibilmente alle eventuali sospensioni dei lavori per motivi di sicurezza legate a possibili nuovi movimenti della frana, con una completa riapertura dell'autostrada in entrambi i sensi di marcia, confermando così l'impegno preso con il Ministero delle Infrastrutture, la Regione Liguria, gli Enti interessati, gli operatori economici e gli utenti dell'autostrada".

Mondo TV +8,4% in forte rialzo dopo la conferma di un nuovo accordo di syndication (ossia accordi di distribuzione presso emittenti televisive free-tv locali) con la società LLC CAT di Kiev per la concessione in licenza dei diritti di diffusione c.d.



free-to-air sul primo canale nazionale ucraino di quattro prodotti della library classica della Mondo TV.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online