06/05/2019 17:53

Piazza Affari riduce le perdite nel finale: minaccia dazi USA su Cina. FTSE MIB -1,63%.

Mercati azionari europei in netta flessione. Wall Street negativa: *a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 -0,8%, NASDAQ Composite -0,9%, Dow Jones Industrial -0,7%. A Milano il FTSE MIB ha terminato a -1,63%, il FTSE Italia All-Share a -1,64%, il FTSE Italia Mid Cap a -1,78%, il FTSE Italia STAR a -1,97%. Avvio di ottava al ribasso dopo il crollo delle borse cinesi in scia alle notizie del fine settimana relative ai dazi USA*: il presidente americano Trump ha annunciato domenica da Twitter che le tariffe su 200 miliardi di dollari di importazioni dalla Cina saliranno dal 10% al 25% nei prossimi giorni.



Secondo Trump le trattative con Pechino proseguono ma troppo lentamente. BTP in arretramento. Il decennale rende il 2,58% (+3 bp rispetto alla chiusura precedente), lo spread sul Bund segna 256 bp (+4 bp) (dati MTS).

Per quanto riguarda i dati macroeconomici della giornata, negli USA il Conference Board ha annunciato che l'indice trend dell'impiego (sintesi di otto indicatori del mercato del lavoro) è salito lievemente a 110,80 punti ad aprile dai 110,70 punti del mese precedente (rivisto al ribasso da 111 punti).



Nell'eurozona ad aprile l'indice Markit PMI servizi si è attestato a 52,8 punti (atteso 52,5). Eurostat ha reso noto che a marzo il volume delle vendite al dettaglio nell'eurozona e' rimasto invariato rispetto al mese precedente (consensus -0,1%), risultando però inferiore alla rilevazione di febbraio (+0,5% rivisto da +0,4%).

Su base annuale l'indice ha registrato un incremento dell'1,9% a fronte di un +3% della rilevazione precedente (rivisto al rialzo da +2,8%). L'indice Sentix, che misura la fiducia degli investitori nel mese corrente per l'eurozona, è salito a 5,3 punti da -0,3 punti precedenti, sul livello più alto da novembre 2018.

Industriali in rosso: i titoli del comparto sono tra i più esposti al rischio di incremento delle tensioni sul fronte del commercio internazionale.



L'indice FTSE Italia Industria segna -1,75%, l'EURO STOXX Industrials -1,0%. Vendite su STM -4,82%, Pirelli&C -3,30%, Buzzi Unicem -2,33%, Biesse -7,48%, Maire Tecnimont -5,11%, Interpump -3,39%, Fincantieri -3,80%.

Male CNH Industrial -3,70%: oltre alle problematiche legate al rischio dazi ricordiamo che domani il gruppo comunicherà i dati del primo trimestre: circa due settimane fa la rivale Caterpillar (-1,6% al NYSE) ha annunciato utili trimestrali per azione pari a 2,94 dollari, in crescita rispetto ai 2,82 del trim1 2018 e superiori ai 2,85 del consensus Bloomberg.

*FCA -2,23% *perde terreno.



Sul gruppo del Lingotto segnaliamo la decisione di Kepler Cheuvreux di ridurre leggermente le stime sull'utile per azione 2019 (-1,3%) e 2020 (-2,8%) dopo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre avvenuta venerdì. I conti del trim1 si sono rivelati deboli e inferiori le attese: il risultato operativo adjusted ha segnato un calo del 29% a/a a 1,067 miliardi di euro (consensus 1,31 miliardi), i ricavi -5% a 24,48 miliardi, l'utile netto adjusted -41% a 570 milioni.

Il titolo aveva però guadagnato quasi il 5% in quanto gli operatori si sono concentrati sulla conferma dei target 2019 anticipata dal CEO Mike Manley. Il manager nella conference call di presentazione dei risultati ha affermato che il primo trimestre è stato debole anche a causa di fattori esogeni ma nella seconda parte dell'anno le performance miglioreranno.



Manley ha aggiunto che nei prossimi 2-3 anni a livello globale si creeranno per FCA opportunità interessanti di crescita attraverso aggregazioni.

*Le tensioni sul fronte del commercio internazionale penalizzano anche i titoli del settore lusso: *Salvatore Ferragamo -3,04%, Moncler -2,23%, Tod's -2,58%, Brunello Cucinelli -0,13%.

*Bancari in netta flessione: *l'indice FTSE Italia Banche segna -2,12%, contro il -1,4% dell'EURO STOXX Banks.

UniCredit -3,27% resta sotto pressione dopo che la scorsa settimana Reuters Breakingviews è tornata a parlare della possibile aggregazione con Commerzbank -2,0% dopo il fallimento della trattativa di quest'ultima con Deutsche Bank -2,1%. Inoltre dopodomani il cda approverà i risultati del primo trimestre (comunicato e conference call giovedì 8 maggio): sul sito del gruppo nei giorni scorsi sono state pubblicate le stime di consensus: l'utile netto è atteso in crescita a 1,287 miliardi di euro da 1,112 miliardi nel trim1 2018.

Inizio di settimana difficile per i petroliferi con il greggio che tocca i minimi da inizio aprile per poi recuperare leggermente.



Il future luglio sul Brent segna 70,70 $/barile, il future giugno sul WTI segna 61,65 $/barile. Sotto pressione Saipem -1,28%, Tenaris -1,40% ed Eni -1,43%.

*Telecom Italia -1,40% *ha provato a limitare i danni (riuscendoci solo nella prima parte della seduta) in scia alle indiscrezioni del fine settimana di Repubblica sul tema della rete: i consulenti di TIM consigliano la fusione per incorporazione di Open Fiber, ipotesi peraltro già emersa nelle ultime settimane.

La novità è rappresentata dal fatto che i principali azionisti del gruppo (Vivendi, Elliott e Cdp) sembrano concordi nel sostenere questa opzione. Intanto oggi si riunisce il cda: all'ordine del giorno, oltre alla rete, la governance e l'esame dell'offerta vincolante di F2i/Raiway per Persidera.

*I titoli del settore utility oggi hanno fatto valere le loro doti difensive: Terna +0,41%, Snam +0,04%, A2A -0,34%, Italgas -0,44%, Enel -0,61%.

In netta controtendenza rispetto al mercato GIMA TT +2,98%* che conferma di godere ottima salute dopo la notizia della scorsa settimana secondo cui la FDA americana ha concesso la prima autorizzazione alla commercializzazione negli USA delle sigarette IQOS (scaldano il tabacco invece di bruciarlo) prodotte da Philip Morris.



Mediobanca ha radicalmente migliorato il giudizio sul titolo portandolo da underperform a outperform, con target incrementato da 5,40 a 8,50 euro. GIMA TT, specializzata nella realizzazione di linee di packaging innovative per il mercato del tabacco, fornisce a Philip Morris i macchinari per il packaging dei prodotti IQOS.

*Forte calo per AS Roma -6,98%: *il pareggio con il Genoa e la contemporanea vittoria dell'Atalanta all'Olimpico con la Lazio hanno determinato il consolidamento della quarta posizione (l'ultima che consente l'accesso alla Champions League) dei bergamaschi.



I giallorossi sono quinti a tre punti dall'Atalanta quando mancano solo tre turni alla fine del campionato di Serie A.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online