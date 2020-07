24/07/2020 15:00

Piazza Affari riduce le perdite. Vendite su Nexi e industriali. FTSE MIB -1,4%.

*Il FTSE MIB segna -1,4%, il FTSE Italia All-Share -1,4%, il FTSE Italia Mid Cap -1,1%, il FTSE Italia STAR -1,2%.

BTP in lieve peggioramento e spread poco mosso.* Il rendimento del decennale segna 1,02% (chiusura precedente a 1,00%), lo spread sul Bund 147 bp (da 148) (dati MTS).

Mercati azionari europei negativi ma sopra i minimi giornalieri: EURO STOXX 50 -1,4%, FTSE 100 -1,1%, DAX -1,6%, CAC 40 -1,2%, IBEX 35 -0,9%.

Circa mezz'ora prima dell'apertura di Wall Street i future sui principali indici americani sono in ribasso: S&P 500 -0,3%, NASDAQ 100 -0,8%, Dow Jones Industrial -0,3%.

Mercati azionari in flessione: principali fattori ribassisti sono ancora le tensioni tra Washington e Pechino (la Cina ha ordinato la chiusura del consolato USA di Chengdu, rappresaglia contro la chiusura di quello cinese di Houston) e il declino dei titoli tecnologici, in scia al crollo del 4,55% registrato ieri da Apple (Cupertino è accusata di violazione delle normative per la protezione dei consumatori in diversi Stati USA).

Nexi, -5,7% a 15,04 euro, in forte calo.



Jefferies conferma la raccomandazione buy e il target a 20 euro sul titolo nonostante quanto riferito da MF sull'ipotesi di integrazione con Sia (controllata da Cdp con l'85%). In base a fonti di mercato raccolte dal quotidiano l'operazione, che la scorsa settimana sembrava in rampa di lancio, è stata rimandata.

A quanto pare i due gruppi attivi nei pagamenti elettronici e i rispettivi advisor non sono riusciti a trovare la quadra sull'impervio terreno delle valutazioni. Secondo Jefferies l'eventuale mancata fusione con Sia non cambierebbe la visione positiva sul titolo dato che ci sono molte ragioni per restare compratori.

*Vendite sugli industriali Pirelli -3,5%, Interpump -2,8%, Buzzi Unicem -2,5%, CNH -1,2%, Piaggio -3,3%.

STM -2,4%* in ribasso (ma ben sopra i minimi della mattinata) con il settore: ieri l'indice SOX ha ceduto l'1,64%, attualmente il future sul NASDAQ 100 segna -0,8%, Apple -4,55% ieri (-1,5% nel pre-market al NASDAQ).



Nel comparto europeo Infineon -4,6%, ASML -5,0, Dialog Semiconductor -6,6%, AMS -4,0%.

Atlantia -1,2% in rosso. Il Sole 24 Ore scrive che il Ministero delle Infrastrutture ha aperto una procedura di contestazione per grave inadempimento nell'esecuzione delle ispezioni delle 285 gallerie in Liguria.

A quanto pare il 95% delle 220 gallerie controllate finora avrebbero evidenziato problemi di sicurezza, con necessità di interventi urgenti. Il quotidiano parla anche di problemi sui viadotti nelle Marche e in Abruzzo.

Juventus FC -1,7% debole: il club bianconero è stato sconfitto ieri sera dall'Udinese per 2 a 1 ed ha quindi fallito la prima occasione per aggiudicarsi matematicamente lo scudetto 2019-2020.

Telecom Italia, +0,4% a 0,3852 euro, in controtendenza rispetto al mercato.



Equita conferma la raccomandazione buy e il target a 0,47 euro in vista della pubblicazione dei risultati al 30 giugno in programma il prossimo 4 agosto. Secondo gli analisti i risultati di Vodafone in Italia (in particolare l'accelerazione nel fisso) confermano le loro stime sui conti Telecom.

Gli appuntamenti macroeconomici in programma oggi: negli USA alle 15:45 indici Markit PMI manifatturiero e servizi, alle 16:00 vendite abitazioni nuove.

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online