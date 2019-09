24/09/2019 17:54

Piazza Affari stabile. Bene utility e farmaceutici, bancari e FCA in rosso. FTSE MIB +0,01%.

Mercati azionari europei in lieve calo. Wall Street poco mossa: a ridosso della chiusura delle borse europee S&P 500 +0,02%, NASDAQ Composite -0,38%, Dow Jones Industrial +0,05%.

A Milano il FTSE MIB ha terminato a +0,01%, il FTSE Italia All-Share a +0,04%, il FTSE Italia Mid Cap a +0,32%, il FTSE Italia STAR a -+0,48%.

BTP e spread stabili. Il rendimento del decennale segna 0,83% (chiusura precedente a 0,83%), lo spread sul Bund segna 142 bp (da 141) (dati MTS).

*Tra i dati macroeconomici pubblicati in giornata segnaliamo che negli USA l'indice S&P/Case Shiller, che misura l'andamento dei prezzi delle abitazioni *nelle 20 principali citta' americane, ha evidenziato nel mese di luglio un incremento del 2% rispetto allo stesso periodo del 2018, in rallentamento dal 2,2% della rilevazione precedente (rivisto da +2,1%) e risultando inferiore al consensus fissato su un incremento del 2,2%.



Rispetto al mese precedente l'indice è cresciuto dello 0,1% (consensus +0,3%) dal +0,4% precedente. L'indice di fiducia dei consumatori USA, elaborato dal Conference Board, a settembre si è attestato a 125,1 punti da 134,2 (rivisto da 135,1), ben al di sotto delle attese degli analisti a 134,1.

In Germania e' stato reso noto che l'indice IFO sul clima di fiducia delle imprese tedesche relativo al mese di settembre si e' attestato a 94,6 punti, superiore sia alle attese degli analisti fissate su un indice pari a 94,5 punti che alla rilevazione precedente pari a 94,3 punti. Nel Regno Unito la Confederation of British Industry (CBI) ha annunciato che l'indice relativo agli ordini industriali e' risultato pari a -28 punti in settembre, in calo rispetto alla rilevazione di agosto pari a -13 punti .



Le attese erano fissate su un indice pari a -14 punti.

Bene i titoli del settore farmaceutico e cura della persona: Amplifon +2,77%, Recordati +0,35% e Diasorin +2,30%, quest'ultima in scia alla comunicazione della certificazione per la vendita in Europa del nuovo test molecolare VZV Direct.

Il gruppo ha anche presentato domanda alla Food and Drug Administration per l'ottenimento della certificazione 510(k) per il mercato americano.

*Utility in evidenza *grazie al miglioramento delle valutazioni sui titoli del settore da parte di Kepler Cheuvreux. Bene Hera +2,89%, Terna +2,54% e soprattutto Acea +6,93% a 18,20 euro, che tocca il massimo dall'estate 2000.



Il broker ha migliorato la raccomandazione sul titolo da hold a buy e incrementato il target da 16 a 19 euro. Il miglioramento delle valutazioni si basa su due elementi: la riduzione del costo medio ponderato stimato del capitale per il business regolato e l'elevata improbabilità dell'ipotesi di nazionalizzazione del business dell'acqua.

Italgas +2,07% guadagna ulteriore terreno dopo il +1,62% di ieri in scia al via libera dell'Autorità Garante per la Concorrenza (Antitrust) all'acquisizione del 2% circa di Toscana Energia, di cui deteneva già il 48,7%: "Con tale acquisizione, Italgas verrà a detenere la maggioranza assoluta delle azioni di Toscana Energia e pertanto scatteranno le modifiche statutarie già decise per il verificarsi di tale evenienza, che comporteranno la modifica della composizione del CDA (i cui membri saranno scelti con voto di lista e dunque in maggioranza designati da Italgas) e l'eliminazione dell'obbligo di maggioranza qualificata per le decisioni strategiche di cui all'art.



18 dello Statuto". Oggi Italgas ha comunicati di aver deliberato il rinnovo del Programma EMTN, avviato nel 2016 e successivamente rinnovato nel 2017 e nel 2018, aumentandone, contestualmente, l'importo massimo dagli attuali nominali 3,5 miliardi di euro a nominali 5 miliardi di euro.

Bancari negativi: l'indice FTSE Italia Banche segna -0,73%. In calo FinecoBank -1,74%, BPER Banca -1,51%, Banco BPM -1,49%.

In controtendenza Banca MPS +0,39% dopo le dichiarazioni di Alessandro Rivera, Direttore Generale del Tesoro, rese ieri a margine di un evento alla Luiss. Alla domanda sull'esistenza di eventuali scenari di consolidamento per Banca MPS Rivera ha risposto affermativamente: "Certo, lo dobbiamo fare per forza, lo stiamo facendo".



Il riferimento è alla scadenza di fine anno per indicare alla UE come il Tesoro intenda uscire dal capitale di Rocca Salimbeni. Lo Stato Italiano è infatti socio di maggioranza con il 68%, quota frutto della ricapitalizzazione precauzionale del 2017. L'uscita di scena dell'azionista pubblico è il tema principale dei prossimi mesi: durante l'estate si sono diffuse indiscrezioni secondo cui Roma sta cercando di ottenere una proroga di sei mesi.

FCA -2,03% in rosso dopo la notizia dell'arresto di un alto dirigente, Emanuele Palma, nell'ambito delle indagini sulle emissioni dei veicoli diesel condotte dal Dipartimento di Giustizia USA.



Inoltre il Tribunale UE ha ribadito la decisione della Commissione Europea del 2015 secondo cui l'Advanced Pricing Agreement concluso dalla controllata del gruppo in Lussemburgo si configura come aiuto di Stato. Fiat Chrysler Finance Europe dovrà quindi pagare 23,1 milioni di euro di imposte aggiuntive.

Un portavoce di FCA ha dichiarato che c'è delusione anche se la questione non è rilevante per il gruppo.

*Juventus Football Club -1,87% *perde ulteriore terreno dopo il -4,75% di ieri. La società bianconera venerdì a mercato chiuso aveva comunicato una perdita da 39,9 milioni di euro dell'esercizio 2018/2019 e la decisione del cda di varare un aumento di capitale da massimi 300 milioni di euro: è già stato stipulato "un accordo di pre-underwriting con BNP PARIBAS, Goldman Sachs International, Mediobanca e UniCredit Corporate & Investment Banking, che agiranno in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners nell'ambito dell'aumento di capitale.



EXOR N.V. ha dichiarato il proprio sostegno all'operazione e si è impegnata a sottoscrivere la quota di aumento di capitale di sua pertinenza, pari al 63,77%".

Mondadori +7,33% accelera al rialzo e tocca i massimi da fine luglio. MF riferisce indiscrezioni secondo cui il gruppo sta studiando la creazione di una società dove far confluire tutta l'area magazine, operazione propedeutica alla vendita oppure all'ingresso di partner nel capitale.

Mondadori si concentrerebbe quindi sul business dei libri. Si parla anche della possibilità di cessione dei due storici periodici Chi e Sorrisi e canzoni Tv in Mediaset (anch'essa controllata da Fininvest).

Acquisti su Guala Closures +3,70%: Il Sole 24 Ore scrive che fondi e multinazionali USA sono interessati al gruppo italiano leader nel settore delle chiusure in alluminio per bevande, alimenti e farmaceutici.



Per il momento non sono state presentate offerte formali.

Falck Renewables +2,01% guadagna terreno. Ieri ha siglato, tramite la controllata Kilbraur Wind Energy Ltd., un contratto (Power Purchase Agreement, PPA) per la vendita a Shell Energy Europe Ltd. del 100% dell'energia prodotta dall'impianto eolico di Kilbraur nel Regno Unito.

L'entrata in vigore del contratto è prevista per ottobre 2019. Il parco eolico di Kilbraur – in attività dal 2008, di proprietà e gestione della Kilbraur Wind Energy Ltd. – comprende 27 turbine, per una capacità totale pari a 67,5 MW e una produzione annuale di energia pulita che equivale al consumo di circa 37.400 famiglie.

