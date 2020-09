29/09/2020 15:03

Piazza Affari sulla parità. Bene le utility, FCA sottotono. FTSE MIB +0,1%.

*Il FTSE MIB segna +0,1%, il FTSE Italia All-Share +0,1%, il FTSE Italia Mid Cap -0,4%, il FTSE Italia STAR +0,3%.

BTP e spread in miglioramento. *Il rendimento del decennale segna 0,85% (chiusura precedente a 0,89%), lo spread sul Bund 138 bp (da 139) (dati MTS).

Mercati azionari europei incerti: EURO STOXX 50 +0,0%, FTSE 100 -0,3%, DAX -0,3%, CAC 40 -0,0%, IBEX 35 -0,1%.

Circa mezz'ora prima dell'apertura di Wall Street i future sui principali indici americani sono sotto la parità: S&P 500 -0,1%, NASDAQ 100 -0,3%, Dow Jones Industrial -0,1%.

*In progresso DiaSorin +1,6%, STM +1,2%, Amplifon +1,2% (con nuovo record storico a 31,15 euro).

Bene le utility grazie a indiscrezioni di stampa secondo cui il governo* sta pensando di allargare il perimetro di applicazione della plastic tax.



Questo incentiverebbe gli investimenti in impianti di trattamento e riciclo del rifiuto, settore dove sono particolarmente attive alcune società del settore. Da segnalare anche la discesa dei rendimenti che supporta gli acquisti sulle utility. A2A +1,2%, Enel +1,2%, Snam +1,2%, Acea +2,9%.

Atlantia +1,2% vira in territorio positivo dopo un avvio in rosso.

Secondo il Sole 24 Ore il governo venerdì potrebbe decidere di avviare la procedura di revoca della concessione autostradale e avviare una gara europea con divisione della rete in 4 lotti. Oggi però il cda della holding dei Benetton potrebbe sventare questo rischio proponendo a Cdp di acquisire una partecipazione in AspI a prezzo scontato per tenere conto dei rischi legali relativi al crollo del ponte Morandi.



In base ad altre indiscrezioni l'alternativa potrebbe essere l'ingresso in AspI di una cordata di fondi italiani capeggiati da F2i.

*FCA -1,2% debole in una seduta negativa per il settore auto: *l'indice EURO STOXX Automobiles & Parts segna -0,6%. Il Lingotto ha definito con la SEC alcune cause sulle emissioni negli USA pagando 9,5 milioni di dollari.

FCA e PSA hanno annunciato la composizione del cda di Stellantis, la società che risulterà dalla combinazione dei due gruppi. Come già reso noto i membri saranno 11: John Elkann sarà presidente, Robert Peugeot vice presidente, Carlos Tavares (attuale a.d. e presidente di PSA) amministratore delegato.

Poco mossa CNH Industrial +0,1% che ha ritenuto insufficiente un'offerta da oltre 3 miliardi di euro per IVECO avanzata nei mesi scorsi dalla cinese FAW Group.



Lo rivelano indiscrezioni di stampa precisando che le trattative non si sono chiuse totalmente ma solo congelate.

Mondo TV +9,3% accelera al rialzo dopo l'annuncio del lancio del proprio canale dedicato Mondo TV Kids. Il canale andrà in onda dal 28 ottobre e sarà accessibile agli utenti di Samsung TV Plus in Italia.

Gli appuntamenti macroeconomici in programma oggi: negli USA alle 16:00 indice fiducia consumatori (Conference Board), *alle 22:30 scorte settimanali petrolio (API).

