03/09/2020 09:53

Piazza Affari tonica in avvio. FTSE MIB +1,2%.

*Il FTSE MIB segna +1,2%, il FTSE Italia All-Share +1,2%, il FTSE Italia Mid Cap +0,9%, il FTSE Italia STAR +0,3%.

BTP stabili, spread in rialzo.* Il rendimento del decennale segna 1,03% (chiusura precedente a 1,03%), lo spread sul Bund 150 bp (da 148) (dati MTS).

Mercati azionari europei in ascesa: EURO STOXX 50 +1,5%, FTSE 100 +0,8%, DAX +1,5%, CAC 40 +1,7%, IBEX 35 +1,8%.

Future sugli indici azionari americani contrastati: S&P 500 +0,1%, NASDAQ 100 -0,1%, Dow Jones Industrial +0,3%.



Le chiusure dei principali indici USA nella seduta precedente: S&P 500 +1,54%, NASDAQ Composite +0,98%, Dow Jones Industrial +1,59%.

Mercato azionario giapponese in rialzo, il Nikkei 225 ha terminato a +0,94%. Borse cinesi deboli: l'indice CSI 300 di Shanghai e Shenzhen ha chiuso a -0,55%, l'Hang Seng di Hong Kong al momento segna -0,5% circa.

*Industriali in progresso: *Leonardo +3,7%, FCA +3,0%, Pirelli +2,5%.

Atlantia -3,1% in fisiologica correzione dopo il +16,23% messo a segno ieri grazie alle indiscrezioni secondo cui, in vista del cda di oggi, si sta cercando di accelerare nella ricerca di una soluzione per il dossier Autostrade.



Si ipotizza un piano in due tappe che prevederebbe lo scorporo del 70% di Autostrade in una nuova società quotata che varerebbe un aumento di capitale da 6 miliardi per CDP e altri investitori: 4 miliardi verrebbero utilizzati da Autostrade per ridurre il debito e i restanti 2 per acquisire il rimanente 18% ancora in mano ad Atlantia (attualmente ha l'88%), con una valutazione di circa 11 miliardi circa.

Questa soluzione non penalizzerebbe Allianz e Silk Road, che hanno il 12% e avevano espresso critiche (insieme a TCI, fondo azionista di Atlantia) nei confronti dell'ipotesi formulata dal governo a metà luglio (ingresso di CDP in Autostrade prima della quotazione, a prezzi non di mercato).

Banca MPS +4,2% in netto rialzo dopo aver ricevuto dalla BCE la "final decision" del provvedimento autorizzativo in merito all'operazione di scissione di crediti deteriorati in favore di AMCO, a conferma della "draft decision" ricevuta dalla Banca lo scorso 27 agosto.



Ricordiamo che a inizio settimana si sono diffuse indiscrezioni secondo cui il Tesoro ha predisposto il decreto per l'uscita dal capitale di Rocca Salimbeni (attualmente ha il 68%). L'inserimento del provvedimento in un dpcm potrebbe avvenire gia' questa settimana. Sempre secondo i rumor, il dpcm autorizza il Tesoro a realizzare quanto richiesto della BCE nell'autorizzare la scissione, ovvero la sottoscrizione del 70% del miliardo di euro circa per ripatrimonializzare la banca (tra titoli Tier1 e Tier 2).



La scissione dei deteriorati rappresenta il passaggio determinante per portare a termine l'uscita del Tesoro dall'azionariato di MPS. In base agli impegni presi in occasione della ricapitalizzazione autorizzata dalla UE come aiuto di Stato temporaneo, entro fine anno il Tesoro deve indicare il percorso di uscita dal capitale dell'istituto senese, percorso da completare entro il 2021.

Avio +8,5% sui massimi da inizio luglio grazie al ritorno al volo del Vega (il vettore progettato, sviluppato e costruito da Avio), dopo il rinvio di marzo a causa della pandemia COVID-19 e quello di giugno causato da condizioni meteo avverse.



Vega ha messo in orbita 7 microsatelliti pesanti tra i 15 e i 150 kg, insieme a 46 CubeSat più piccoli in un singolo volo grazie all'innovativo adattatore del carico utile SSMS (Small Spacecraft Mission Service). I satelliti hanno diverse applicazioni, incluse l'osservazione della Terra, le telecomunicazioni, la scienza, la tecnologia e l'istruzione.

Gli appuntamenti macroeconomici in programma oggi: alle 10:00 indice Markit PMI servizi eurozona, alle 10:30 indice Markit CIPS PMI Regno Unito, alle 11:00 vendite al dettaglio eurozona.

Negli USA *alle 14:30 richieste settimanali sussidi disoccupazione, indici produttività e costo del lavoro, bilancia commerciale, alle 15:45 indice Markit PMI servizi, *alle 16:00 indice ISM non manifatturiero.

Alle 16:00 intervento Bailey (BoE).

(Simone Ferradini - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online