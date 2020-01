Popolare di Bari: Perrazzelli (Banca d'Italia) ascoltata in Commissione Finanze

09/01/2020 11:41

E' stata ascoltata alla Commissione Finanze della Camera dei Deputati la Vice Direttrice Generale della Banca d'Italia Alessandra Perrazzelli nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 2302, di conversione in legge del decreto-legge n. 142 del 2019, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

Si tratta di provvedimenti che coinvolgono anche il salvataggio della Banca Popolare di Bari. Di seguito il testo dell'intervento (le tavole e figure ad esso allegate sono reperibili nel testo completo originale dell'intervento):

"1. Premessa

Gentile Presidente Ruocco, onorevoli deputati, ringrazio per l'invito a rappresentare il punto di vista della Banca d'Italia sulla conversione del decreto legge 16 dicembre 2019, n.



142, recante misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento.

Il decreto, come reso noto dal Governo, contiene misure che si inseriscono nell'azione di sostegno e rilancio della Banca Popolare di Bari (BPB), al momento in amministrazione straordinaria.



Vorrei cogliere l'occasione dell'audizione di oggi per fornire, insieme a considerazioni sul decreto legge, alcune riflessioni sui fattori che hanno contribuito a determinare la crisi della BPB e sulla nostra azione di vigilanza.

In questo contesto, affronterò alcune questioni che da più parti, nelle ultime settimane, sono state sollevate in merito all'operato della Banca d'Italia.





In particolare, accennerò alla situazione economico-finanziaria del Mezzogiorno, che è necessario avere presente per inquadrare correttamente il decreto legge e le vicende della BPB (paragrafo 3.1).

Illustrerò brevemente alcuni aspetti chiave del contesto in cui le crisi bancarie sono state gestite negli ultimi anni, in particolare l'estensione e i limiti dei poteri della Vigilanza (paragrafo 3.2).



Affronterò poi *il tema dell'operazione di acquisizione della Tercas da parte della BPB *(paragrafo 4.1) e quello della tempestività del nostro intervento (paragrafo 4.2).

2. Il Decreto Legge

*Il decreto legge n. 142 del 16 dicembre 2019 (in breve, il DL) dispone il *rafforzamento della dotazione patrimoniale di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A.



(in breve, MCC) *mediante l'erogazione da parte del Ministero dell'Economia e delle finanze (MEF) di *contributi in conto capitale fino all'importo di 900 milioni nel corso di quest'anno. Queste somme perverranno a MCC per il tramite della sua controllante totalitaria, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

("Invitalia"), in cui il MEF, azionista unico, e il Ministero dello Sviluppo economico (MiSE) svolgono un importante ruolo di indirizzo.

In base al DL, il rafforzamento patrimoniale è volto a consentire a MCC di promuovere, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno di imprese nel Mezzogiorno.





Per conseguire questi obiettivi è espressamente indicata nel DL la possibilità per MCC di realizzare operazioni finanziarie, incluso l'acquisto di partecipazioni nel capitale di banche e altre società finanziarie, anche nella prospettiva di una loro successiva razionalizzazione.



A seguito di queste operazioni il Ministro dell'Economia e delle finanze e quello dello sviluppo economico potranno disporre di concerto che le attività e le partecipazioni acquisite siano attribuite a una società di nuova costituzione, riveniente dalla scissione di MCC.

In questo caso, la società sarà posta sotto il diretto controllo del MEF; i componenti del suo consiglio di amministrazione saranno nominati di concerto dai due Ministri.



Alla società non si applicheranno le regole del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Le misure contenute nel DL pongono le basi per superare l'attuale situazione di difficoltà della BPB, la più grande banca del Mezzogiorno. Una volta ricapitalizzata, infatti, *MCC potrà intervenire a sostegno di BPB *mediante misure volte a incrementarne la dotazione patrimoniale e assicurarne il rilancio.



MCC interverrà insieme al Fondo interbancario di tutela dei depositi (FITD). Quest'ultimo, anche sulla base di un "Accordo quadro" tra FITD, MCC e BPB, ha effettuato il 31 dicembre scorso una prima ricapitalizzazione della BPB per complessivi *310 milioni di euro – il cosiddetto "intervento ponte" *– mirante a riportare i coefficienti patrimoniali della banca a valori in linea con i minimi regolamentari.





Rammento che questa tipologia di intervento del Fondo è stata resa nuovamente possibile in seguito a una sentenza emessa il 19 marzo dello scorso anno dal Tribunale dell'Unione europea, che accogliendo le tesi sostenute dallo Stato italiano e dalla Banca d'Italia ha accertato la natura privata del FITD.



Prima di questa sentenza, invece, prevaleva l'interpretazione della Commissione europea, che equiparava l'intervento del FITD a un aiuto di Stato e rendeva di fatto impossibili interventi quali quello appena descritto. Rammento anche che la sentenza del marzo scorso, ancorché provvisoriamente esecutiva, è stata impugnata dalla Commissione presso la Corte di giustizia europea, quindi è al momento pendente l'appello.

Grazie all'intervento ponte del FITD – richiesto dai Commissari straordinari lo scorso 27 dicembre – i requisiti di capitale, scesi al di sotto dei minimi regolamentari, sono tornati su livelli di salvaguardia contribuendo ad assorbire le perdite realizzate dalla BPB prima dell'intervento.





Ciò andrà a vantaggio di MCC, il cui investimento nel capitale di BPB non dovrà essere impegnato per far fronte a perdite pregresse e potrà beneficiare dei risultati della nuova gestione a condizioni di mercato e in linea con quanto prescritto dal decreto legge.

L'intervento ponte, infatti, si inquadra nell'ambito di un più ampio insieme di iniziative formalizzate nel citato Accordo quadro tra FITD, MCC e BPB per la messa in sicurezza e, successivamente, il rilancio della banca, tra cui: l'intervento di rafforzamento patrimoniale complessivo; la messa a punto di un piano di ristrutturazione pluriennale credibile e ambizioso, in grado di consentire alla BPB di tornare a generare utili in modo durevole e in misura comparabile a quella di analoghi operatori presenti sul mercato; la trasformazione in SpA della banca; la tempistica di questi passaggi.





La conversione del DL è indispensabile per assicurare a MCC un quadro stabile di intervento e le risorse necessarie a dare attuazione agli impegni assunti con l'Accordo quadro.

Il DL prevede anche che le partecipazioni acquisite da MCC (inclusa quella nella BPB) possano essere scisse e conferite a una società di nuova costituzione il cui capitale verrebbe attribuito, senza corrispettivo, al MEF; ove ciò si verifichi, è essenziale che il conferimento non crei riflessi negativi sul progetto di rilancio della BPB.

Per ottenere il risultato auspicato – ossia il ripristino di una condizione di equilibrio economico-patrimoniale della BPB – i nuovi investitori devono da subito assumere un forte ruolo di direzione e impulso, volto a orientare con determinazione la banca verso prospettive industriali credibili in un'ottica di medio-lungo termine.





Poiché il FITD è vincolato, per statuto, a non detenere partecipazioni negli intermediari nel medio-lungo periodo, questo ruolo di direzione, controllo e impulso dovrà essere svolto innanzitutto dagli altri azionisti. Il progetto è aperto al contributo di soggetti esterni: altre banche del territorio, investitori non bancari, partner industriali.

È auspicabile che altri soggetti privati siano coinvolti nell'operazione, per contribuire a irrobustirla, in linea con l'obiettivo di rispondere "a logiche, criteri e condizioni di mercato" secondo quanto richiesto dal decreto e dalla Commissione europea.

I Commissari straordinari della BPB, d'intesa con MCC e FITD, sono già al lavoro per individuare controparti potenzialmente interessate.



L'impegno di MCC e del FITD presuppone la trasformazione di BPB in società per azioni.

Per assumersi il rischio sotteso al rafforzamento del capitale della banca, infatti, i nuovi investitori devono ottenere poteri di governo societario in linea con l'ammontare dell'intervento effettuato, circostanza che non può realizzarsi fintanto che permane l'attuale forma cooperativa, che postula la regola di voto capitario e limiti all'assunzione delle partecipazioni detenibili dai soci.



Gli adempimenti previsti dalla legge per la trasformazione in società per azioni dovranno essere svolti con celerità e senza esitazioni; ritardi o incertezze potrebbero mettere in discussione il buon esito dell'intervento.

L'Accordo quadro consente l'adozione di misure a favore degli attuali soci della BPB volte, fra l'altro, a incentivare la partecipazione all'Assemblea, che dovrà deliberare l'aumento di capitale e, contestualmente, la trasformazione in società per azioni.



Andranno comunque individuate *forme di ristoro per i casi di comportamenti scorretti registrati *in occasione degli ultimi aumenti di capitale.

Ricordo che nel 2016, nell'ambito della collaborazione con la Consob, la Banca d'Italia *ha rilevato e segnalato irregolarità su profili di competenza della Commissione; quest'ultima nel settembre *2018 *– con riferimento agli aumenti di capitale del 2014 e del 2015 e a carenze nella profilatura della clientela per la vendita di prodotti finanziari – ha irrogato *sanzioni amministrative per circa 2 milioni di euro.



Su ricorso della banca le sanzioni sono state sospese dalla Corte di Appello di Bari, che si è poi pronunciata confermandone la legittimità nel luglio del 2019.

