Powell, Fed: 9 programmi di prestito contro una recessione senza precedenti

19/05/2020 17:01

Powell ha affermato che la portata e la velocità della recessione "non hanno precedenti moderni e sono significativamente peggiori di qualsiasi recessione dalla seconda guerra mondiale".

Repubblicani e democratici stanno discutendo sulla portata e sulla tempistica di ulteriori stimoli fiscali dopo che il Congresso ha approvato misure per 3 trilioni di dollari per sostenere l'economia durante il lockdown che ha lasciato milioni di persone senza lavoro e costrette a chiudere le attività.

In collaborazione con il Ministero del Tesoro, la banca centrale ha lanciato un sostegno senza precedenti per i mercati e l'economia da metà marzo.



Ha ridotto i tassi di interesse quasi a zero e annunciato nove programmi di prestito di emergenza.

Per il momento la Fed è impegnata ad avviare quattro delle nove strutture, tra cui una destinata a Main Street per l'acquisto di prestiti bancari estesi a imprese di medie dimensioni. La struttura è uno dei programmi più rischiosi e impegnativi che la Fed abbia mai intrapreso, data la diversità delle imprese che potrebbero richiedere il prestito.

"Ci aspettiamo che tutti i programmi possano partire entro la fine di questo mese", ha dichiarato Powell.





(CC - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online