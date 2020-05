Prevalgono le vendite sul sovereign Ue, spread a 248 punti base

06/05/2020 12:10

La maggior parte dei titoli del debito sovrano europeo subisce delle vendite in queste ore dopo la diffusione di dati macroeconomici e di previsioni che hanno confermato l'impatto della crisi del Covid-19. Il rendimento del BTP *decennale italiano si mantiene all'1,93% dopo i rialzi di ieri, quello del *Bund *tedesco uno di 3 punti base a quota -0,55 per cento.

Lo spread si pone a 248 punti base. Il rendimento dell'Oat *francese cresce di 2 punti base a quota -0,04% mentre quello del *Bono *spagnolo cede 2 punti base e torna allo 0,81 per cento. I mercati stanno valutando uno scenario carico in queste ore di cattive novità.

Ieri i giudici della Corte federale costituzionale tedesca *hanno espresso perplessità sulla proporzionalità del quantitative easing della Bce (QE*), minacciando, qualora non giungessero chiarimenti adeguati entro tre mesi in materia, di bloccare la partecipazione della Bundesbank (la banca centrale tedesca) ai piani di acquisto di titoli.



La Bce, ribadendo la coerenza con il proprio mandato, ha preso atto della pronuncia; la Commissione UE ha ribadito la predominanza della Corte di giustizia europea - che ha promosso il QE a fine 2018 - sulle corti costituzionali nazionali, ma è indubitabile che si sia aperta una profonda frattura istituzionale proprio nel mezzo della crisi peggiore dell'Unione Europea.



Stamane una serie di indicatori sull'orientamento dei direttori degli acquisti (gli indici PMI servizi e composito di Markit) hanno confermato una brusca frenata ad aprile. Il PMI composito ("generale") di Markit ha registrato nuovi minimi storici a 13,6 punti dopo il calo a 29,7 punti dello scorso marzo.



Si tratta di una contrazione severa e senza precedenti. Le aziende terziarie hanno anche indicato un calo considerevole del flusso dei nuovi ordini che ha toccato il record negativo d'indagine. Italia, Spagna e Francia hanno segnato i valori peggiori sia dell'attività che dei nuovi ordini. I dati dei PMI servizi, pur molto negativi, hanno battuto le attese per l'Eurozona, la Germania e l'Italia (non così per Francia e Spagna).



Sono state pubblicate in queste ore, inoltre, le previsioni di primavera dell'Unione Europea. "A dispetto della rapida e ampia risposta politica europea e nazionale, l'economia UE sperimenterà una recessione di proporzioni storiche quest'anno", ha comunicato la Commissione UE. Per l'Eurozona è previsto un crollo del Pil del 7,7% nel 2020 e una ripresa del 6,3% il prossimo anno.



L'Italia è vista in calo del 9,5% con un successivo parziale recupero del 6,5 per cento. Nell'area dell'euro le recessioni spaziano dal -5,4% del Pil del Lussemburgo (previsto per il 2020) a un -9,7% della Grecia. La disoccupazione dovrebbe salire al 9,6% nell'Eurozona, all'11,8% in Italia, al 19,9% in Grecia.



Il *governo italiano *intanto continua a lavorare al decreto ormai di maggio (si chiamerà forse Cura Italia 2), fra divisioni su reddito di emergenza, sul rischio di nazionalizzazione delle imprese, sui finanziamenti a fondo perduto, sulla regolarizzazione dei lavoratori stranieri irregolari e confronti con le parti sociali.

