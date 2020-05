Prezzi del petrolio ancora in rally

18/05/2020 15:26

Ancora forti acquisti nel pomeriggio sul petrolio greggio. Il future sul Brent guadagna sull'Ice il 6,831% e si porta a 34,72 dollari al barile mentre il derivato sul WTI passa di mano a 32,34 dollari con un vantaggio sul riferimento di 9,88 punti percentuali.

A incoraggiare i corsi del greggio contribuiscono gli allentamenti delle misure restrittive in giro per il mondo (negli Stati Uniti, per esempio, ma da oggi anche in Italia) con i relativi positivi effetti sulla domanda.



Non meno importanti i segnali su ulteriori tagli della produzione da parte di Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Kuwait. Anche gli Stati Uniti starebbero riducendo l'output del petrolio più rapidamente delle attese.

