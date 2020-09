PRISMI, perdita per la capogruppo a € 1,67 mln nel primo semestre

28/09/2020 11:06

Il Consiglio di Amministrazione di PRISMI, quotata sul mercato AIM Italia e leader in Italia nei servizi di digital marketing e posizionamento sui motori di ricerca (SEO), ha approvato in data 25 settembre 2020 la relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020.

*Implicazioni della pandemia Covid-19 sui dati semestrali al 30 giugno 2020

*Nei primi sei mesi del 2020 lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del virus SARS-CoV-2, della relativa patologia COVID-19 e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati, che hanno avuto conseguenze immediate sull'andamento generale dell'economia e conseguentemente sull'attività del Gruppo, oltre al grave impatto sociale, determinando un contesto di generale incertezza.





Il Gruppo PRISMI, grazie alla sua anima "digital" e innovativa, pratica da tempo lo smart working modulato sulla tipologia dei progetti e delle professionalità presenti in azienda. La stessa distribuzione territoriale dell'azienda rende necessaria la capacità di connessione virtuale tra i collaboratori.

Pertanto, come prima misura di reazione all'emergenza sanitaria, il Gruppo si è organizzato per poter proseguire in sicurezza le sue attività e minimizzare gli impatti in termini di salute e sicurezza sul lavoro. In tal senso è stato avviato un piano generale di estensione dello smart working che ha permesso di garantire l'operatività nonostante tutte le sedi del Gruppo fossero chiuse.



Relativamente alla sede di Modena, le attività sono riprese in data 26 maggio con l'ingresso scaglionato per un 35% -40% dei dipendenti rimanendo i restanti in smart working (unicamente una parte residuale per circa il 5% in ferie/cassa integrazione). Alla data di redazione della presente relazione le attività sono riprese al 100% pur residuando una parte di lavoratori attivamente impegnati in smart working.

È presumibile ritenere che l'adozione di tale strumento proseguirà anche in seguito alla risoluzione dell'emergenza sanitaria, essendosi rivelato utile, di facile attuazione ed economicamente vantaggioso. Le sedi di Milano e Legnano, attualmente chiuse e operative in smart working, riapriranno prossimamente.



Le sedi secondarie di Saluzzo, Pinerolo e Civitanova Marche sono state definitivamente chiuse, con interruzione dei contratti di locazione mentre i dipendenti afferenti a tali sedi continueranno a lavorare in smart working.

L'impatto della repentina e drammatica diminuzione degli ordini è riflesso nei dati economici con una riduzione dei ricavi superiore al 35% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.



Più precisamente la capogruppo ha avuto, nei mesi di lock-down, significativi cali di fatturato a causa dell'impossibilità della rete commerciale di poter raggiungere la clientela da una parte e dalla chiusura forzata temporanea di una parte della stessa clientela target.

Wellnet ha avuto anch'essa un impatto sui ricavi dovuto all'effetto combinato di rallentamenti di produzione su alcune commesse in corso, dalla riduzione temporanea del budget investito da alcuni clienti e dallo slittamento di accettazione di alcune offerte.

La riduzione dei ricavi di Gruppo descritta, rispetto tanto all'anno precedente che ai risultati attesi, è stata parzialmente mitigata dalle azioni di contenimento di costi attuate dagli amministratori durante l'emergenza, misure che si aggiungono al già significativo cost-cutting effettuato sul finire del 2019.



Alcune delle azioni intraprese durante il lock-down hanno valenza temporanea (cassa integrazione, utilizzo di ferie, ecc), altre invece hanno carattere strutturale e permetteranno un risparmio di costi anche negli anni a venire. I costi sostenuti per l'adeguamento alle norme sanitarie sono stati limitati (nell'intorno dei 10 mila Euro).



A livello di contributi richiesti si segnalano:

utilizzo della cassa integrazione e del FIS (circa 90 mila Euro nel primo semestre);

contributi vari (spese di sanificazione, dispositivi DPI, bonus affitti) per poche migliaia di euro;

richieste, tramite il c.d.



"Decreto Liquidità" e successiva conversione in legge, di finanziamenti garantiti. Alla data attuale è stato ottenuto da Wellnet un finanziamento per 700k€.

Le azioni intraprese hanno permesso di limitare l'impatto rispetto alla perdita dei ricavi determinando anche la decisione di procrastinare alcune azioni previste dal Piano Industriale e finalizzate allo sviluppo dell'attività.



Per ciò che riguarda le azioni mirate al contenimento dei costi, si segnala:

rimodulazione dei compensi provvigionali fissi riconosciuti alla rete vendita;

minori costi dei call center grazie all'ottimizzazione della raccolta e della gestione di appuntamenti;



mancata conferma dei contratti di lavoro del personale in prova e mancata sostituzione dei dimessi;

recupero di efficienza in produzione e risparmio significativo dei costi di trasferta.





Le circostanze indicate in precedenza hanno altresì determinato un minor flusso di cassa nel periodo con un conseguente incremento dei debiti previdenziali ed erariali non onorati alle scadenze prefissate, come consentito anche dai vari decreti adottati dal Governo, che hanno determinato un conseguente rilevante incremento delle altre passività correnti.



*Attività di monitoraggio connesse al Covid-19 e relative implicazioni contabili

*L'emergenza sanitaria indotta dal Covid-19 ha rappresentato un fatto rilevante ai sensi del paragrafo 15 dello IAS 34. Gli amministratori hanno tempestivamente monitorato e stanno continuando a monitorare l'evolversi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del Covid-19, in considerazione sia del mutevole quadro normativo di riferimento sia del conseguente contesto economico, al fine di valutare l'eventuale adozione di ulteriori misure a tutela della salute e del benessere dei propri dipendenti e collaboratori, e a tutela delle proprie fonti di ricavo e delle attività iscritte a bilancio.





In tale ambito gli amministratori del Gruppo hanno recepito le raccomandazioni emesse dai regulators italiani ed europei e in sede di redazione della presente relazione finanziaria intermedia. In particolare hanno, da una parte, fatto considerazioni in merito al piano industriale PRISMI approvato in data 18 marzo 2020, confermandone le linee guida, e dall'altra hanno rivisto i risultati del piano industriale di Wellnet al fine di tenere in considerazione i rilevanti scostamenti determinatisi nel primo semestre dell'esercizio.





Conseguentemente, poiché la pandemia da Covid-19, per intensità e imprevedibilità, costituisce un fattore esterno di potenziale presunzione di perdita di valore (indicatore di impairment), sono stati ricalcolati gli impairment test degli avviamenti, valutando l'andamento delle diverse CGU (PRISMI e Wellnet).

In particolare, sulla CGU Wellnet si è provveduto a valutare l'andamento prospettico sulla base di una proiezione più aggiornata dell'anno in corso (Forecast 6+6) e sulla base del revised Business Plan 2020-2024 approvato dal Cda della controllata in data 23/9/2020. Il Forecast 6+6 è stato elaborato utilizzando specifiche previsioni di breve termine, inclusi gli effetti delle azioni di contenimento dei costi e degli investimenti definite durante il lockdown.





Per gli anni successivi, partendo dalle previsioni formulate prima della pandemia, sono stati applicati diversi correttivi in base alle specifiche velocità di uscita dell'ultimo semestre 2020 ed è stato inoltre simulato uno scenario di break-even al di sotto del quale lo specifico assets dovrebbe essere svalutato.

Tra gli scenari elaborati è stato successivamente identificato quello giudicato più rappresentativo. Sulla base di tali ipotesi è attesa a fine 2021 l'uscita dalle difficoltà economiche e finanziarie determinatesi nel semestre.

In considerazione dei risultati operativi negativi delle due CGU è stata inoltre effettuata l'analisi di recuperabilità del capitale investito netto.





Dai test impairment sopracitati non è emersa la necessità di procedere ad alcuna svalutazione.

In sede di relazione semestrale sono stati analizzati inoltre i principali rischi finanziari ed operativi a cui è esposto il Gruppo al fine di valutare eventuali effetti negativi derivanti dalla pandemia da Covid-19.

Per quanto riguarda specificatamente il rischio di credito, si evidenzia che, dopo un iniziale ritardo, seppur limitato, di pagamenti da parte dei clienti nel mese di aprile, al momento il trend degli incassi è tornato ai livelli pre-Covid. Egualmente non si sono evidenziati rischi legati ai fornitori strategici del Gruppo.



Anche dall'analisi condotta sulla situazione finanziaria prospettica non sono emerse criticità tali da poter avere impatti significativi sulla situazione economico-patrimoniale del Gruppo. Si rileva peraltro che le stime effettuate e i dati prospettici relativi ai citati impairment test sono determinati dagli amministratori in base alle attese circa gli sviluppi di mercato.

La stima del valore recuperabile delle CGU richiede discrezionalità e uso di stime complesse nell'attuale contesto di incertezza causata dalla pandemia. Il Gruppo non può quindi assicurare che non si possano verificare circostanze determinanti una perdita di valore degli avviamenti e di altre attività in periodi futuri, anche prossimi.



Le circostanze e gli eventi che potrebbero causare un'ulteriore verifica dell'esistenza di perdite di valore sono monitorate costantemente dal Gruppo.

Su tali basi gli amministratori hanno valutato che, pur in presenza di un difficile contesto economico e finanziario, non sussistano incertezze sulla continuità aziendale e non rilevando l'esistenza di indicatori di carattere finanziario, gestionale, operativo che potessero segnalare criticità circa la capacità del Gruppo di far fronte alle proprie obbligazioni nel prevedibile futuro ed in pa