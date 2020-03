Regno Unito: BoE mantiene i tassi di interesse allo 0,10%, decisione unanime

26/03/2020 13:10

La Bank of England ha deciso di mantenere i tassi di interesse allo 0,10%. Il Comitato ha inoltre votato all'unanimità affinché la Banca d'Inghilterra continui con il programma da 200 miliardi di sterline di titoli di Stato e acquisti di obbligazioni societarie non finanziarie di qualità investment grade, finanziati dall'emissione di riserve della banca centrale, per mantenere lo stock totale di acquisti a 645 miliardi di sterline.

Il Comitato seguirà da vicino il passaggio della politica monetaria alle banche e alle società di credito.



La diffusione della malattia e le misure necessarie per contenerla si sono evolute in modo significativo. Le conseguenze economiche di questi sviluppi stanno diventando più evidenti ed è probabile una riduzione molto brusca dell'attività. Data la gravità di tale interruzione, esiste il rischio di un lungo periodo.

(CC - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online