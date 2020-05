Relatech: nuovo cliente internazionale di primario standing in ambito tlc

07/05/2020 14:46

Relatech, Digital Enabler Solution Company (D.E.S.C.) e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia, amplia la partnership con cliente internazionale di primario standing ambito telecomunicazioni per la gestione dei Processi di Business sulle Oracle e-Business Suite e per l'analisi architetturale delle soluzioni del Gruppo.



Relatech, specializzata nell'innovazione, progettazione ed erogazione di Servizi e Soluzioni Digitali, collabora all'evoluzione dei servizi del cliente in un complesso contesto internazionale, coprendo tutte le fasi previste dal ciclo di vita grazie alle competenze trasversali che vanno dalla raccolta di requisiti, all'analisi di impatto sui processi AS IS, per finire con il disegno architetturale e tecnico e allo sviluppo della soluzione finale.





Contando su un'appropriata e approfondita conoscenza delle Business Suite Oracle e dei tool di sviluppo dei processi che caratterizzano il mondo Telco, Relatech è in grado di realizzare soluzioni frutto di un processo di Open Innovation guidato da un team internazionale, in grado di mettere a disposizione del cliente importanti enhancement funzionali fruibili in cloud che rappresentano gli strumenti innovativi grazie i quali cogliere le nuove sfide da parte del Business.



"Nonostante le limitazioni oggettive e imposte dal contesto in cui viviamo attualmente, Relatech è stata in grado di garantire la piena operatività e la massima produttività, grazie all'uso delle tecnologie di collaboration - già rodate da tempo - che hanno rafforzato la sinergia del team internazionale nel quale, sia Relatech che il Cliente, hanno fatto convergere le proprie competenze sia tecniche che funzionali, assistendo ad una quotidiana collaborazione messa in opera da un'unica e grande squadra", afferma Giulia Gerosa, Sales Manager Relatech.

Silvio Cosoleto*, Vice President of Sales Relatech, commenta: "La Partnership nasce da una collaborazione decennale su progetti italiani che, dallo scorso anno, ha visto un ampliamento a livello internazionale.



La chiave di questo successo sta nella capacità di portare idee Innovative per creare nuovi servizi che spingono la crescita del business. Grazie a questo approccio propositivo e positivo, laddove molte aziende hanno visto ridurre i propri margini di crescita, noi insieme al nostro Cliente li abbiamo invece ampliati.

Proprio per questo siamo orgogliosi di far parte dell'ecosistema di un Gruppo così rilevante, garantendo sempre il massimo commitment e sentendo nostre le sue sfide ed i suoi progetti di Business. Possiamo dire di aver sviluppato una partnership forte, che ci permette di lavorare in completa sinergia su più iniziative e puntare insieme a grandi risultati".

