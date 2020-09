Relatech: utile netto adjusted a 1,60 mln (+48%) nel primo semestre

23/09/2020 10:44

Relatech S.p.A., Digital Enabler Solution Knowledge (D.E.S.K.) Company e PMI innovativa quotata sul mercato AIM Italia (Ticker: RLT), comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società, riunitosi in audio conferenza, ha esaminato e approvato i dati economico-finanziari consolidati al 30 giugno 2020 del Gruppo, assoggettati a revisione contabile limitata.



Principali risultati consolidati al 30 giugno 2020:

• Valore della Produzione: Euro 10,69, milioni, +3%

• 53% dei ricavi verso clienti esteri

• Canoni Ricorrenti: 27,5% dei ricavi, +14%

• Customer base interna in crescita del +11%

• Backlog pari a 6,5 milioni in aumento del 25%

• EBITDA adjusted: Euro 2,62 milioni, +37% (H1 2019, Euro 1,91 milioni)

• EBITDA margin adj 24%

• UTILE NETTO adjusted: Euro 1,60 milioni, +48% (H1 2019, Euro 1,08 milioni)

• Liquidità di cassa pari a Euro 9,46 milioni

• PFN al netto degli effetti di IFRS16: Cassa per Euro 5,43 milioni

• Il flusso di cassa operativo pari ad Euro 4,16 milioni (H1 2019 Euro 1,37 milioni)

Consolidato al 30 giugno 2020 proformando acquisizioni nell'intero semestre:

• Valore della Produzione Euro 13,11 milioni +26%

• EBITDA adjusted Proforma (Mediatech e Xonne): Euro 3.01 milioni, +58% (H1 2019, Euro 1,91 milioni)

Pasquale Lambardi, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Relatech, ha così dichiarato: "Prosegue il nostro percorso di crescita e sviluppo fondato sulla 3M Strategy.





1) Merge, grazie alle recenti acquisizioni abbiamo ulteriormente rafforzato la piattaforma digitale e cloud based RePlatform e siamo entrati in nuovi settori di mercato attraverso servizi e soluzioni basate sulle Digital Enabler Technologies. Per merito di tali sinergie, potendo contare sugli strumenti che la Borsa mette a disposizione e sulla capacità di generare flussi di cassa del nostro modello di business, la crescita per linee esterne è un nostro caposaldo e continuerà anche nei prossimi mesi;

2) Management, grazie al nostro Human capital Management ("HcM"), al costante lavoro di ricerca dei nostri Hub di R&D (15% dei ricavi) e ai nostri collaboratori del mondo tecnicoscientifico abbiamo supportato e continueremo a supportare i nostri Clienti con tutta l'innovazione e la flessibilità che la situazione contingente richiede.



Questo approccio oltre a garantirci la cosiddetta "Sustainable Growth", ci consente anche di sviluppare un'offerta sempre più ampia e modulare per soddisfare i nostri Clienti. Oggi raccogliamo ciò che abbiamo seminato in passato, motivo per cui continueremo ad investire in questa area nei prossimi mesi, anche con figure apicali, capaci di apportare nuove idee ed esperienze professionali per espanderci ulteriormente oltre i confini nazionali;

3) Margin, la naturale conseguenza dei precedenti punti sarà la leadership tecnologica nel nostro settore e ci permetterà sempre più di scalare a livello operativo e creare un nuovo futuro ricco di innovazione e crescita per remunerare tutto il nostro ecosistema."

(RV - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online