Rendimenti del debito sovrano Ue in moderato rialzo

Candlestick: Three Inside Up Bullish 05/02/2020

Bce: inflazione medio periodo stimata in ulteriore rialzo anche per robusta crescita salariale

Scatto in avanti per Unicredit (+5,77%), che ha saputo sfruttare il supporto dinamico offerto dalla trend line disegnata da agosto, a 12 circa per riaffacciarsi sui massimi di dicembre a 13,70 circa..... ULTIME NEWS - 06/02/2020 10:54

Proseguono in *Italia *le tensioni politiche interne alla maggioranza mentre, come ampiamente atteso, il Senato statunitense a maggioranza repubblicana ha assolto il presidente Donald *Trump *dalle accuse nel processo di impeachment.

All'attenzione internazionale ancora il caso del coronavirus. Il Center for Systems Science and Engineering della statunitense Johns Hopkins University conta a oggi 565 decessi nel mondo e 28.333 casi confermati. La Cina ha annunciato un taglio dei dazi su 75 miliardi di dollari di merci statunitensi di importazione (compresa la componentistica automotive) nell'ambito delle trattative commerciali con Washington, ma anche come misura di contrasto all'impatto economico della nuova epidemia.

In moderato rialzo i rendimenti del debito sovrano europeo stamane. Quello del *BTP *decennale italiano cresce di 3 punti base allo 0,99% e quello del *Bund *tedesco aumenta di 2 punti base a quota -0,34 per cento. Lo spread si attesta dunque a 133 punti base.

