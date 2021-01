Rendimenti in leggera crescita per il debito sovrano europeo

12/01/2021 09:40

Avvio di seduta con rendimenti in crescita per i titoli del debito pubblico europeo. Già ieri non è sfuggita alla cronaca la crescita all'1,154% del rendimento del Treasury decennale USA, un aumento dei rendimenti che avveniva stranamente in contemporanea a un calo dei mercati azionari. In queste ore lo yield del *BTP *decennale italiano cresce di 3 punti base allo 0,60% mentre quello del *Bund *tedesco aumenta di 2 punti base a quota -0,49 per cento.

Lo spread si pone dunque a 108 punti base e gli altri titoli del debito Ue mostrano un andamento simile.

Atteso oggi il collocamento di 7 miliardi di Bot a 12 mesi, ma resta al centro dell'attenzione la rovente situazione politica.

Ieri sera il ministro dell'Economia ha inviato l'ultima versione in *bozza del Recovery Plan *italiano ai membri del governo.



Oggi il consiglio dei ministri convocato per le 21:30 esaminerà il documento che prevede risorse per il rilancio e la resilienza da 222,9 miliardi di euro dei quali oltre 144 dedicati a nuovi interventi. Oltretutto si arriva a un ammontare di risorse mobilitate previste a 310 miliardi di euro, se si considera una delle tabelle della bozza circolata.



Rimane però altissimo il rischio* *che, dopo il via libera del governo al documento, Italia dei Valori decida di aprire formalmente la crisi ritirando i propri ministri. Il governo Conte bis potrebbe dunque cadere oggi comunque e sono incerti gli esiti di un'eventuale crisi. Il premier sarebbe costretto a cercare una nuova maggioranza in aula e si aprirebbero nuovi scenari di instabilità.



La crisi potrebbe anche prendere un'altra direzione e il Quirinale potrebbe dovere vigilare sulla formazione di un nuovo governo.

(GD - www.ftaonline.com)

Fonte: News Trend Online