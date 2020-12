S.S. Lazio attacca i massimi di novembre

S.S.Lazio (+8,36%) rimbalza con forza sfruttando il sostegno dinamico offerto dalla media mobile esponenziale a 20 giorni, passante da 1,2450 circa. Il superamento dei massimi di novembre permetterebbero di rivedere i massimi di luglio e agosto in area 1,45/1,50. Taret successivo a 1,646, picco di giugno. Sotto 1,27 euro rischio di affondo sui supporti in area 1,05 circa.

