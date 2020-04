Saras, il cda revoca le proposte su dividendo e buyback

17/04/2020 15:10

Il Consiglio d'Amministrazione di *Saras *si è riunito in data odierna, sotto la presidenza del Dott. Massimo Moratti, per discutere degli impatti della pandemia da *covid-19 *sullo scenario macroeconomico e di mercato nel quale la Società opera.

Il Consiglio ha preso atto del significativo impatto dell'emergenza sanitaria che si è progressivamente allargato arrivando ad assumere una portata globale e, conseguentemente, ad interessare lo scenario economico mondiale.

In questo contesto, il mercato petrolifero ha visto una contrazione della domanda senza precedenti a causa delle misure di lockdown adottate a livello internazionale, cui si è sommata la disputa tra paesi produttori il cui recente accordo di riduzione della produzione, pur di grande rilievo, ha avuto un impatto non sufficiente a mitigare la contrazione dei consumi.





Saras sta seguendo con la massima attenzione l'evolversi della situazione. Pur nel difficile contesto della pandemia, Saras, in quanto industria essenziale per la vita del Paese che, tra l'altro, fornisce una parte rilevante dell'energia elettrica necessaria alla Sardegna, ha mantenuto la conduzione degli impianti della raffineria di Sarroch in marcia regolare al contempo portando avanti le importanti attività pianificate di manutenzione del topping V1 e del maggiore impianto di produzione di benzine FCC.





L'attività della raffineria così come quella delle numerose imprese coinvolte nelle manutenzioni è stata possibile grazie alle misure di prevenzione e contenimento del rischio di contagio da covid-19 fin da subito adottate e questo ha permesso, pur in un momento così delicato, di garantire la piena occupazione ai nostri dipendenti e ai moltissimi addetti delle ditte impegnate nelle attività manutentive, dando un contributo tangibile alla tenuta economica del territorio nel quale operiamo.

In questo contesto di volatilità dei prezzi Saras,grazie alla flessibilità operativa e commerciale, ha saputo adeguarsi al mutato scenario cogliendo le opportunità che la volatilità e la maggiore disponibilità di grezzi hanno offerto.





La posizione strategica nel centro del Mediterraneo che offre uno sbocco su molteplici mercati,unita al portafoglio di clienti che le assicura la propria società di Trading,la rendono più resiliente alle difficili condizioni di mercato riuscendo a collocare l'output della raffineria.

Le manutenzioni in corso ne riducono peraltro l'esposizione alla benzina, uno dei prodotti più colpiti dalla crisi.

Tuttavia, alla luce della notevole incertezza dei mercati, il Consiglio ritiene opportuno, in ottica prudenziale, di *sospendere le proposte di distribuzione del dividendo sugli utili 2019 e di autorizzazione del piano di acquisto di azioni proprie *approvate il 2 marzo, al fine di meglio salvaguardare la solidità patrimoniale e il sano equilibrio economico finanziario della Società.

La distribuzione del dividendo così come il piano di acquisto di azioni proprie saranno valutate nella seconda parte dell'anno quando, presumibilmente, ci sarà maggiore chiarezza con un probabile allentamento delle tensioni e una ricomposizione degli squilibri di mercato in linea con un progressivo alleggerimento delle restrizioni e con la ripresa dell'attività economica.

L'Assemblea sarà nuovamente convocata, nei termini e con le modalità di legge, con il seguente ordine del giorno:

1) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019

1.1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019 e della dichiarazione consolidata non finanziaria ai sensi del D.lgs.



n. 254 del 30/12/2016 –Bilancio di Sostenibilità;

1.2) Destinazione del risultatodi esercizio.

2) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell'art. 123-ter, commi 3-bis e 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:

2.1) deliberazione vincolante sulla prima sezione in tema di politica di remunerazione predisposta ai sensi dell'art.

123-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

2.2) deliberazione non vincolante sulla seconda sezione in materia di compensi corrisposti predisposta ai sensi dell'art. 123-ter, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

3) Integrazione del Collegio Sindacale a seguito delle dimissioni di un sindaco effettivo.



La relazione finanziaria annuale sarà integrata con la nuova proposta relativa alla destinazione del risultato d'esercizio, restando fermo ogni altro contenuto già pubblicato. Il calendario degli eventi societari sarà conseguentemente modificato.

A margine del Consiglio, il Presidente Dott.

*Massimo Moratti *ha commentato: "In un contesto difficile, la nostra raffineria, sito produttivo di interesse strategico, ha continuato ad operare fornendo beni essenziali, quali l'energia elettrica e i prodotti petroliferi, in Sardegna e sulla penisola.

Tutto ciò avendo la massima attenzione alle persone e alla comunità, nel pieno rispetto delle disposizioni normative e adottando, quindi,tutte le precauzioni al fine di contenere il rischio di contagio da coronavirus.





Pur in presenza di una situazione finanziaria solida, l'incertezza dello scenario economico globale causata dalla pandemia impone, tuttavia, scelte di prudenza: le decisioni odierne sono state adottate esclusivamente a fronte del contesto di generale incertezza e della imprevedibilità, in termini di durata e di potenziali effetti, di una emergenza che l'intero mondo sta vivendo".

