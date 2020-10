Scenario macro difficile: sotto pressione gli industriali

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali riunitosi in data odierna ha deliberato – in linea con le raccomandazioni della Banca Centrale Europea e della Banca d'Italia emanate, rispettivamente, il 27 e il 28 luglio u..... ULTIME NEWS - 15/10/2020 11:13

Sotto pressione gli industriali: Pirelli -4,6%, CNH Industrial -3,6%, Buzzi Unicem -3,3%, Interpump -2,5%, Leonardo -2,2%. I titoli del comparto si confermano particolarmente sensibili alle notizie riguardanti le prospettive di crescita dell'economia mondiale: l'impennata globale di contagi da Covid-19 e le nuove misure restrittive, e le dichiarazioni di Steven Mnuchin. Lo U.S. Secretary of Treasury (il ministro del Tesoro USA) ha detto infatti che è improbabile che un accordo su nuovi piani di stimolo venga raggiunto prima delle elezioni presidenziali del 3 novembre prossimo.

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK