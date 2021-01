14/01/2021 08:11

Seduta positiva ieri per il Ftse Mib. Il Ftse Mib archivia la seduta di mercoledì con un +0,43% a 22744 punti. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Recovery Plan ma l'astensione delle ministre di Italia Viva, il partito fondato da Matteo Renzi, sembra preludere alle minacciate dimissioni delle stesse ministre e all'uscita di questa forza politica dalla maggioranza di governo.

Per mercoledì lo stesso Renzi aveva indetto una conferenza stampa che nel tardo pomeriggio è stata fatta slittare, situazione che fa pensare ad una possibile apertura da parte dello stesso Renzi. La situazione è in continua evoluzione ed ipotizzarne il finale resta difficile. Il BTP e lo Spread sono comunque risultati in miglioramento.



Il rendimento del decennale segna a fine seduta un +0,59% (chiusura precedente a 0,67%), lo spread sul Bund 110 bp (da 114) (dati MTS). Il massimo di seduta a 22812 punti ha permesso all'indice di tornare in vista del picco dell'8 gennaio a 23004 punti, resistenza che però dovrà essere superata per potere dare un seguito al rimbalzo.



Sopra area 23000 l'indice incontrerebbe una forte resistenza già in area 23080, sul 78,6% di ritracciamento del ribasso dal massimo di febbraio 2020 (percentuale di Fibonacci). Solo il salto oltre 23080 permetterebbe una ulteriore accelerazione rialzista volta a ricoprire il gap del 24 febbraio, lasciato tra i 24005 e i 24670 punti.Discese al di sotto della media mobile esponenziale a 10 giorni, passante a 22505 circa, potrebbero invece fare temere la ripresa della fase calante. Con la violazione della media rischio di discese verso la base del gap rialzista del 23 dicembre posta a 21851 punti, non distante dalla media mobile esponenziale a 50 giorni, passante a 21595 circa.

