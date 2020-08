Snam tra i peggiori del Ftse Mib, ma per MB è un ottimo affare

Roper Technologies, gruppo attivo in settori che vanno dalle radiofrequenze, ai sistemi di controllo, alla fotografia medico-scientifica, ha annunciato l'acquisto di Vertafore, società di Denver specializzata nei software per il settore assicurativo, per circa 5,35 miliardi di dollari..... ULTIME NEWS - 13/08/2020 17:16

Snam ha perso più del Ftse Mib oggi, ma gli analisti di Mediobanca non cambiano idea e vedono ancora spazio al rialzo per il titolo. .... ULTIME NEWS - 13/08/2020 20:22

Gli analisti hanno confermato la loro view bullish dopo le indicazioni di stampa da cui si è appreso che il Ministro dell'Ambiente ha concesso la valutazione di impatto ambientale per la costruzioni del tratto meridionale del nuovo metanodotto in Sardegna.

Questo sito utilizza cookie per le proprie funzionalità e per inviarti pubblicità e servizi in linea con le tue preferenze.Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie. OK